R.Trzaskowski ws. paktu migracyjnego: przez najbliższe 10 lat do Polski na pewno nie trafią uchodźcy

Uspokajam, do Polski - przez najbliższe 10 lat - na pewno nie trafią uchodźcy, chyba że wpuści ich PiS, na lewe wizy, które sprzedaje w Azji i Afryce - mówił na piątkowym briefingu prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski został w piątek zapytany o stanowisko PO w sprawie paktu migracyjnego. Odniósł się także do informacji co do tego, że grupa EPL w Parlamencie Europejskim, do której należy PO i PSL, zawnioskowała o debatę pt. "Pilna konieczność przyjęcia paktu migracyjnego". Debata ma odbyć się w najbliższą środę.

"Ten pakt nas nie dotyczy, dlatego że Unia Europejska nie wymaga od Polski przyjmowania żadnych dodatkowych uchodźców" - odparł Trzaskowski. "Przyjęliśmy naszych braci i siostry z Ukrainy i przez najbliższe dziesięć lat nie trzeba będzie przyjmować w Polsce żadnych uchodźców" - dodał.

"Unia Europejska o tym mówi i również w EPP (EPL) jasne jest to, że - jeżeli w ogóle miałyby być jakiekolwiek mechanizmy zaakceptowane - to Polska będzie z nich wyłączona" - oświadczył wiceszef PO.

Wyraził ubolewanie tylko nad jednym, że "mogliśmy mieć w tej sprawie weto". "Mogliśmy powiedzieć +nie, nie zgadzamy się na żaden pakiet+, niestety Lech Kaczyński z Jarosławem Kaczyńskim negocjowali Traktat Lizboński i właśnie tam zrezygnowano z jednomyślności. Wprowadzono głosowanie większością kwalifikowaną" - zauważył.

Trzaskowski podkreślił, że "do Polski przez najbliższe 10 lat na pewno nie trafią uchodźcy". "Chyba, że wpuści ich PiS, na lewe wizy, które sprzedaje w Azji i Afryce" - mówił.

Przed wakacjami w Brukseli na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich przy UE zablokowano mandat do negocjacji z PE nad rozporządzeniem o zarządzaniu kryzysowym, które jest elementem unijnego paktu migracyjno-azylowego. Rozporządzenia nie poparły wtedy Węgry, Polska, Austria, Czechy, Niemcy, Słowacja i Holandia.

Przewodnicząca PE Roberta Metsola powiedziała PAP, że liczy na szybkie odblokowanie dyskusji pomiędzy państwami członkowskimi na temat reformy polityki migracyjnej w UE. Rozmowy w tej sprawie trwają od kilku lat. Zaznaczyła, że zachowuje jednak "optymizm", wskazując, że ma nadzieję na szybki przełom w sprawie rozporządzenia "w tym tygodniu lub w przyszłym tygodniu", tak aby cały pakt migracyjny mógł zostać przyjęty przed wyborami europejskimi w czerwcu 2024 r.

Polska sprzeciwia się zapisom paktu azylowo-migracyjnego. Nasz kraj uważa obowiązkową solidarność w oparciu de facto wyłącznie na relokacji lub karach finansowych za nieprzyjmowanie migrantów za całkowicie niewłaściwą.

Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś wezwał wcześniej prezydencję hiszpańską w Radzie UE do podjęcia wysiłków na rzecz osiągnięcia konsensusu w dalszych pracach nad reformą polityki migracyjnej i azylowej zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z grudnia 2016 roku, czerwca 2018 roku i czerwca 2019 roku w szczególności w sprawie dobrowolnego wyboru środków wsparcia kraju pod presją migracyjną, w tym relokacji.