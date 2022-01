Rabin Schudrich: szukajmy przestrzeni w życiu społecznym, które nas łączą bez względu na religię

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce to dla nas wyzwanie, by pomóc katolikom poznać naszą wiarę - powiedział PAP Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Zaznaczył, że trzeba szukać takich przestrzeni w życiu społecznym, które łączą ludzi bez względu na religię czy światopogląd.

Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele katolickim obchodzony jest w tym roku po raz 25. Myśl przewodnia "Moje myśli nie są myślami waszymi" została oparta na słowach z 55. rozdziału księgi proroka Izajasza. Celem obchodów jest pogłębianie świadomości więzów łączących chrześcijaństwo z judaizmem i namysł nad własną religią.

"Dla mnie to wielki dzień, który budzi w sercu radość, ponieważ ktoś innej religii pragnie poznać i zgłębić moją" - powiedział Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Przyznał, że to także wyzwanie, żeby być otwartym i pomóc drugiej osobie poznać, w co się wierzy.

Powiedział, że dialog międzyreligijny w Polsce na poziomie rabin-biskupi toczy się harmonijnie i w dobrym kierunku. "Ważne jednak, żeby zszedł on także na ten niższy poziom i objął swoim zasięgiem szerszą zbiorowość" - wskazał Naczelny Rabin Polski.

Przyznał, że nie jest to sprawa prosta i nie da się tego na siłę przyśpieszyć. Jak zaznaczył, wymaga to konkretnej pracy i zaangażowania z obu stron. "Na tej drodze pomocą mogą być np. ciekawe wykłady, sesje tematyczne, sympozja przygotowane dla szerszego odbiorcy" - wskazał Michael Schudrich.

W jego ocenie - "świadectwo dobrych, serdecznych, przyjacielskich relacji między duchownymi Kościoła katolickiego a rabinami jest ważne dla wiernych obu religii". "To jest dla nich zawsze jakiś punkt odniesienia" - zaznaczył.

Powiedział, że "warto szukać takich przestrzeni życia społecznego, które łączą ludzi bez względu na wyznawaną religię czy światopogląd". Jako przykład wskazał pomoc ubogim czy działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. "To może być przestrzeń działania zarówno ludzi wierzących, jak i osób sceptycznie nastawionych do religii, czy deklarujących się jako ateiści. Osoby niewierzące również mogą robić w życiu dobre rzeczy pod względem moralnym" - zwrócił uwagę Michael Schudrich.

Jak zaznaczył - "ważne, byśmy w przyszłości mówili w pewnych kwestiach wspólnym głosem".

W tym roku centralne obchody Dnia Judaizmu rozpoczną się w Poznaniu 17 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 wspólną modlitwą chrześcijan i Żydów przy symbolicznym grobie rabina Akivy Egera na Cmentarzu żydowskim. Modlitwę poprowadzą naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz przewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej ks. Marcin Kotas z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Poznaniu.

O godz. 11.30 w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu nastąpi otwarcie Izby Pamięci rabina Akivy Egera. Wykład "Charyzmatyczna postać rabina Akivy Egera inspiracją dla współczesnych" wygłosi prof. Rafał Witkowski. Na godz. 13.00 zaplanowano odwiedziny w siedzibie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu i spotkanie z Alicją Bromberg-Kobus, wiceprzewodniczącą Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

O godz. 15.00 odbędzie się nabożeństwo biblijne "Moje myśli nie są myślami waszymi", któremu będzie przewodniczył prymas Polski abp Wojciech Polak. Komentarz chrześcijański wygłosi metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, natomiast żydowski - naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

O godz. 17.00 nastąpi wręczenie Nagrody "Menora Dialogu" przyznawanej przez Stowarzyszenie Coexist i Fundację Signum. O godz. 18.45 w Akademii Lubrańskiego odbędzie się spotkanie podsumowujące 25-letnią historię Dnia Judaizmu w Polsce. Perspektywę żydowską nakreśli prof. Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, a chrześcijańską prof. Jan Grosfeld, członek Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem. Podsumowania dokona przewodniczący komitetu bp Rafał Markowski.

W Warszawie główne obchody Dnia Judaizmu odbędą się 17 stycznia w stołecznym kościele środowisk twórczych pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła - poinformowało biuro prasowe archidiecezji warszawskiej. O godz. 17.00 zostanie odprawiona msza św. "o uproszenie miłości".

Dzień Judaizmu został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku i jest obchodzony corocznie 17 stycznia - w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.