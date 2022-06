Rabka–Zdrój: Radni nie zdecydowali, by usunąć pomnik czerwonoarmistów - komisja we wtorek

Radni nie zajęli stanowiska w sprawie usunięcia z cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej w Rabce – Zdroju (Małopolskie) pomnika z inskrypcjami gloryfikującymi czerwonoarmistów i ogrodzenia nekropolii, na którym widnieją pięcioramienne gwiazdy.

Usunięcia domagają się lokalni członkowie Prawa i Sprawiedliwości. W najbliższy wtorek w Rabce-Zdroju zbierze się komisja, na której sprawa rozbiórki monumentu będzie dyskutowana.

Jak powiedziała PAP inicjatorka usunięcia monumentu czerwonoarmistów w Rabce-Zdroju Kazimiera Warciak, przewodnicząca Komitetu Terenowego PiS z Okręgu Nowy Sącz, to jest jeden z ostatnich takich pomników w Polsce i ostatni na Podhalu.

"Sformułowaliśmy stosowne pisma do Urzędu Gminy Rabka-Zdrój oraz do wojewody małopolskiego w tej sprawie. Na wtorkowej komisji będziemy argumentowali, że czas najwyższy usunąć ten monument. To jest pomnik, który gloryfikuje Armię Czerwoną. Musimy pamiętać, że to czerwonoarmiści na nas napadli w 1939 r. tak jak dzisiaj Rosja na Ukrainę. Domagamy się usunięcia dwóch armat, płyt z inskrypcjami, i metalowego ogrodzenia w formie pięcioramiennych gwiazd" - powiedziała PAP Warciak.

W Rabce-Zdroju w 12. zbiorowych mogiłach jest pochowanych 310 żołnierzy Armii Czerwonej. Przy wejściu na cmentarz pomiędzy armatami znajduje się tablica z napisem: "Chwała bohaterom wielkiej wojny ojczyźnianej". Na murze znajdują się inskrypcje w języku rosyjskim i polskim: "Chwała rosyjskiemu orężowi", "Chwała Czerwonej Armii oswobodzicielce Polski od jarzma niemiecko-faszystowskiego zaboru". Nekropolię otocza metalowy płot z motywami pięcioramiennej gwiazdy.

Burmistrz Rabki-Zdroju powiedział, że radni na razie nie zajęli stanowiska w sprawie usunięcia monumentu, a wniosek został przekazany krakowskiemu oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej.