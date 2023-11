Rachunki pójdą w górę. Czas przygotować się na wzrost cen prądu

Indywidualni odbiorcy czekają na decyzje o nowych stawkach za energię elektryczną. Przemysł gorączkowo szuka sposobów na zmiejszenie zużycia energii. Na szczęście są rezerwy.

Trwa dyskusja nad skalą podwyżek cen energii elektrycznej w 2024 roku. Odbiorcy indywidualni będą prawdopodobnie nadal pod ochroną.

Przedsiębiorcy nie mają co liczyć na takie rozwiązania, a duża część firm przemysłowych nie może przerzucić na swoich klientów wyższych kosztów energii, bo grozi to utratą konkurencyjności.

Przemysł będzie musiał znacząco ograniczyć zużycie energii. - Po 3 kwartałach tego roku nasza efektywność energetyczna plasuje się na poziomie -10 proc. - słyszymy w zakładzie firmy Schneider w Bukownie.

Nawet o kilkadziesiąt procent może po nowym roku wzrosnąć rachunek za prąd. Wraz z końcem października 2023 roku minął czas na złożenie do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wniosków taryfowych przez spółki energetyczne, które sprzedają prąd i gaz.

Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku ponownie, jak miało to miejsce w tym roku, przyjęte zostaną mechanizmy mrożące ceny energii dla indywidualnych odbiorców. Prezes URE dał do zrozumienia, że kroki w tej sprawie należy podjąć jak najszybciej. To zaś wymaga politycznych decyzji. Po analizie wypowiedzi polityków ugrupowań mających stworzyć przyszły rząd można jednak zaryzykować przypuszczenie, że szok związany z nowymi stawkami na rachunkach zostanie odsunięty o kolejne miesiące.

Powyższe dotyczy jednak indywidualnych odbiorców energii. Na takie "ubezpieczenie" nie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy ryzyko związane z wyższymi cenami energii muszą wziąć na siebie. Trzeba przy tym pamiętać, że wyższe ceny prądu mają także wpływ na poziom inflacji.

Zmierzyć zużycie, przeanalizować i wykorzystać dane, by zmniejszyć zapotrzebowanie na energię

Schneider Electric na przełomie 2021 i 2022 roku w swoim zakładzie produkcyjnym w Bukownie opomiarował wszystkie punkty odbioru energii. W tej chwili w fabryce są w stanie analizować 100 proc. zużycia. Mowa jest tu nie tylko o energii elektrycznej, ale także o oleju opałowym używanym do ogrzewania hal.

- Po 3 kwartałach tego roku nasza efektywność energetyczna plasuje się na poziomie -10 procent. Oznacza to, że zużywamy o 10 proc. energii mniej niż symulują to dla naszego zakładu modele informatyczne. Ten dobry bilans wynika z szybkiej reakcji na zakłócenia w zużyciu, które czasem u nas występują. Te oszczędności przekroczyły już w tym roku 100 tysięcy złotych – mówi Maciej Grzesiak, inżynier ds. infrastruktury w zakładzie Schneider Electric w Bukownie.

Maciej Grzesiak, który w bukowieńskiej fabryce odpowiada za efektywność energetyczną, dodaje, że przy wykorzystaniu m.in. Power Monitoring Expert są w stanie wychwycić wahnięcia w zużyciu energii między poszczególnymi tygodniami i po analizie takiej zmiany wprowadzić rozwiązanie.

Ciepło nie może iść w komin, trzeba je wykorzystać. W Bukownie są już pierwsze efekty

Fabryka w Bukownie zajmuje się głównie produkcją wyłączników aparatury niskich napięć.

Najwięcej energii pochłaniają tam kompresory. To urządzenia, które wytwarzają i przetwarzają sprężone powietrze na potrzeby produkcji. W tej chwili 49 proc. zużywanej energii elektrycznej konsumują właśnie kompresory.

- Szacuje się, że tylko 15 proc. energii elektrycznej zużywanej przez kompresory sprężonego powietrza efektywnie przekształcane jest na sprężanie. Z całej reszty powstaje ciepło. Jest to bardzo mało efektywny proces, ale ponad 95 proc. tego ciepła można odzyskać – tłumaczy Marcin Bednarz, szef zakładu Schneider Electric w Bukownie.

10 proc. oszczędności, które w Bukownie udało się osiągnąć po pierwszych 9 miesiącach tego roku, ma być początkiem do dużo poważniejszych oszczędności.

- W następnym kroku zamierzamy odzyskiwać ciepło z kompresorów, by wykorzystać je do ogrzewania hali produkcyjnej. Widzimy, że obecnie to ciepło się marnuje. Idzie po prostu w komin. Jesteśmy w trakcie przygotowania przetargu na zakup nowego kompresora. Razem z tą inwestycją przeprowadzimy więc kolejną, która umożliwi pełny odzysk tego ciepła – dodaje Rafał Ziętak, dyrektor działu technicznego tej fabryki.

W Bukownie przy fabryce Schneidera ma powstać także instalacja fotowoltaiczna. Trwa audyt.

- Decyzję o tej inwestycji będziemy musieli jednak podjąć wspólnie z centralą naszej firmy – zastrzega Maciej Grzesiak, inżynier ds. infrastruktury.