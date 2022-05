Raczej nie dojdzie do przedterminowych wyborów

Myślę, że nie dojdzie do przedterminowych wyborów, jestem optymistą jeśli chodzi o porozumienie w ramach Zjednoczonej Prawicy - powiedział doradca prezydenta Paweł Mucha.

Paweł Mucha w Programie Trzecim Polskiego Radia, w kontekście niedawnego wywiadu, którego wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki udzielił tygodnikowi "Sieci", był pytany o możliwości wcześniejszych wyborów.

- Myślę, że nie dojdzie do przedterminowych wyborów. Jestem optymistą jeśli chodzi o porozumienie w ramach Zjednoczonej Prawicy - odparł Paweł Mucha.

Pytany czy tak również uważa prezydent Andrzej Duda, Mucha wyraził opinię, że przedterminowe wybory niczemu by nie służyły w obecnej sytuacji zewnętrznej.

- Z perspektywy tego wszystkiego, co się wydarzyło w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy mam jednoznaczny pogląd, że to jest tak, że wiele dobrych dla Polski zmian było możliwe właśnie w okresie rządów czy to premier Beaty Szydło, czy to premiera Mateusza Morawieckiego, przy współpracy Zjednoczonej Prawicy, przy akceptacji i współdziałaniu prezydenta, a często też z inicjatywy pana prezydenta - powiedział.

Mucha był też pytany o inny fragment wywiadu z Terleckim, w którym stwierdził on, że w PiS zwycięża przekonanie, że trzeba "odstrzelić" tych, którzy są nielojalni, którzy psują, szkodzą, podkładają nogi i rozpychają się.

Prezydencki doradca stwierdził, że to normalne, iż w ugrupowaniach blisko ze sobą współpracujących pojawiają się pewne napięcia.

- Ufam, że te napięcia uda się przezwyciężyć i Zjednoczona Prawica jako jedność będzie funkcjonować - powiedział Mucha.