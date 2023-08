Rada Biskupów Diecezjalnych zaapelowała o uczciwą kampanię wyborczą oraz unikanie demagogii i populizmu

Rada Biskupów Diecezjalnych KEP zaapelowała o uczciwą kampanię wyborczą, która pozwoli poznać programy kandydatów i ugrupowań oraz unikanie przez polityków pokusy demagogii i populizmu, bezwzględnego dyskredytowania oponentów czy nasycania zbędnymi emocjami i tak głębokich już podziałów.

Zgodnie z tradycją w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze obradowała Rada Biskupów Diecezjalnych. W komunikacie przekazanym w piątek PAP przekazano, że wśród głównych tematów były Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, zbliżająca się beatyfikacja rodziny Ulmów i rzymska sesja Synodu o synodalności.

Biskupi zaapelowali też, aby trwająca kampania wyborcza "była uczciwa i by rzeczywiście pozwoliła na poznanie programów poszczególnych kandydatów i ugrupowań" a politycy wszystkich stronnictw "tocząc wyborczą rywalizację, w imię odpowiedzialności za los naszej Ojczyzny unikali pokusy demagogii i populizmu, bezwzględnego dyskredytowania oponentów czy nasycania zbędnymi emocjami i tak głębokich już podziałów".

W ocenie biskupów, 37. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie były "wyjątkową katechezą oraz doświadczeniem wspólnoty Kościoła powszechnego", które powinno być kontynuowane swoich parafiach i wspólnotach. Jako pierwszy krok "do budowania żywego i autentycznego Kościoła" wskazali "+skrócenie dystansu+ pomiędzy młodymi a osobami duchownymi". "Trzeba odejść od Kościoła rozumianego wyłącznie instytucjonalnie. Trzeba czynić go przestrzenią spotkania i modlitwy, w której usłyszymy siebie nawzajem i gdzie każdy będzie mógł odnaleźć swoje miejsce w żywym Kościele, który jest jeden, święty, powszechny i apostolski" - napisali.

Nawiązując do beatyfikacji rodziny Ulmów, która odbędzie się 10 września w Markowej, biskupi diecezjalni wskazali, że decyzja papieża Franciszka "jest potwierdzeniem, że Kościół katolicki zawsze broni prawdy o świętości rodziny, będącej podstawową wspólnotą miłości oraz prawdy ludzkiego życia, trwającego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci". Jak zaznaczyli, "historia rodziny Ulmów jest także wezwaniem do szacunku wobec wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie".

W związku z pierwszą, rzymską sesją Synodu o synodalności, która odbędzie się w październiku br., biskupi zapoznali się z przygotowanym na to spotkanie Instrumentum laboris, czyli dokumentem roboczym. "Jest on bardziej opisem przyjętej metody niż opracowaniem teologicznym podejmowanych zagadnień" - napisali w komunikacie. Dodali, że ma on "pomóc uczestnikom usłyszeć podczas zgromadzenia synodalnego głosy płynące z różnych stron Kościoła i odkryć wśród nich te, które szczególnie inspiruje Duch Święty. To z kolei pozwoli lepiej odpowiadać na duszpasterskie wyzwania czasów współczesnych i skuteczniej głosić Ewangelię".

Przypomnieli, że w październiku minie 45. lat od wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową a jednym z punktów obchodów będzie msza św. sprawowana w Bazylice Watykańskiej 16 października. Zachęcili do pogłębionej refleksji nad nauczaniem św. Jana Pawła II, które jak zaznaczyli, wciąż jest aktualne.