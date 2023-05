Rada Etyki Mediów o artykule WNP.PL. Zarzuty dewelopera bezpodstawne

Deweloper LA Development Południe, którego działania opisał portal WNP.PL, zarzucił redakcji złamanie zasad dziennikarskich. Rada Etyki Mediów jednoznacznie odrzuciła właśnie wszystkie zarzuty.

WNP.PL zajął się tematem patodeweloperki, czyli nieprawidłowości na rynku mieszkaniowym. W dobie galopujących cen nieruchomości, pojawiają się przypadki nieuczciwych praktyk deweloperów, którzy próbują zarobić więcej na inwestycjach rozpoczętych kilka lat temu, w zupełnie innych realiach, także cenowych.

Przykładem tego typu patologii jest opisana przez nas sprawa sporu między dwoma rodzinami i katowickim deweloperem, który usiłował odstąpić od umowy deweloperskiej po to, aby móc następnie zbyć nieruchomość po aktualnej cenie rynkowej, znacznie wyższej od tej uzgodnionej w umowie z inwestorem.

Obie rodziny miały trzy lata temu wprowadzić się do wymarzonych domów, które do tej pory stoją niewykończone i puste. Sprawa jest w sądzie, a obie rodziny, przeczekują w wynajętych mieszkaniach na rozstrzygnięcie sporu.

Artykuł, w którym opisaliśmy ich historie, spotkał się z dużym odzewem czytelników, a także z niezadowoleniem samego dewelopera, który skierował do Rady Etyki Mediów skargę, w której zarzucił Aleksandrze Helbin, autorce tekstu, naruszenie zasad etycznych zawodu poprzez tendencyjne przedstawienie tematu, bowiem jest ona dobrą znajomą jednej z opisanych osób.

Rada Etyki Mediów, która zajmuje się opiniowaniem zachowań dziennikarzy, jednoznacznie odrzuciła wszystkie zarzuty.

Zawodowe zasady etyczne wymagają od dziennikarza pisania prawdy, a więc skrupulatnego sprawdzania wiarygodności pozyskiwanych przez siebie informacji, niezależnie od ich źródła. Rada Etyki Mediów nigdy nie spotkała się z podobną próbą formułowania absurdalnego nakazu, by dziennikarz mógł posługiwać się wyłącznie informacjami uzyskanymi od osób mu obcych - broń Boże, nie od przyjaciół lub znajomych - napisała REM.

Rada wskazała, że w tekście Aleksandra Helbin skrupulatnie przytoczyła daty, wydarzenia, spostrzeżenia i wnioski, niezbędne do zrelacjonowania całej sprawy. Dodatkowo REM wskazała, że deweloper w swojej skardze w żaden sposób nie odnosi się do żadnej z tych rzeczowych, zawartych w artykule informacji. Odmówił także komentarza do sprawy.

„Rada Etyki Mediów uważa, że autorka artykułu nie naruszyła żadnej z zasad Karty Etycznej Mediów i uznaje zawarte w skardze zarzuty za bezpodstawne” – czytamy w odpowiedzi Rady Etyki Mediów.

- Cieszę się, że rzetelne dziennikarstwo wciąż broni się samo - komentuje sprawę Rafał Kerger, redaktor naczelny WNP.PL. - Rzetelni deweloperzy także bronią się sami, zwykle bez udziału Rady Etyki Mediów, wystarczają im zadowoleni klienci z umowami deweloperskimi, których mogą być pewni.