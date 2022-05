Rada Krajowa Nowej Lewicy uczci w sobotę 25-lecie referendum konstytucyjnego, a także przyjmie okolicznościową uchwałę. Podczas wydarzenia głos zabiorą były prezydent Aleksander Kwaśniewski i były premier Włodzimierz Cimoszewicz.

W sobotę Rada Krajowa Nowej Lewicy, która zbiera się w Warszawie, ma podjąć specjalną uchwałę w 25. rocznicę referendum konstytucyjnego. "Zaprosiliśmy wszystkich byłych i obecnych parlamentarzystów i parlamentarzystki, którzy przyczynili się do tego, że ta konstytucja powstała i że tej konstytucji przestrzegamy" - powiedział PAP współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. "Wszyscy byli premierzy z lewicy także dostali zaproszenie" - dodał.

"Będzie to wielkie wydarzenie pokazujące, jaka jest waga konstytucji i że tej konstytucji nie tylko trzeba przestrzegać w artykule dotyczącym trójpodziału władzy czy praworządności, ale we wszystkich jej aspektach" - powiedział Biedroń. "Dzisiaj prawo do mieszkania, prawo do dobrej płacy za dobrą płacę, prawo do dobrej opieki zdrowotnej, prawo do dobrego powietrza - to wszystko jest zapisane w konstytucji i o tym będziemy rozmawiali" - dodał.

Jak podkreślił współprzewodniczący, "lewica jest dumna, że pracowała nad tym pod przywództwem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego".

Podczas uroczystej Rady Krajowej pokazany zostanie film na temat uchwalenia konstytucji, a następnie przemawiać będą Aleksander Kwaśniewski, były premier Włodzimierz Cimoszewicz, liderzy Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń, była wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak i były wiceszef MON Janusz Zemke.

Na Radzie Krajowej ma zostać przyjęta uchwała z okazji 25-lecia uchwalenia konstytucji, w której - jak wynika z informacji PAP - przeczytamy, że "posiadając nowoczesną ustawę zasadniczą Polska, mogła zająć należne jej miejsce we wspólnocie państw tworzących Unię Europejską oraz stać się członkiem euroatlantyckiej wspólnoty bezpieczeństwa - NATO".

"W procesach akcesji do Unii Europejskiej i NATO decydujące znaczenie odegrali ludzie związani z polską lewicą. Dziękujemy Wam za ten wysiłek. Dziękujemy również wszystkim działaczkom i działaczom lewicy, którzy w swoich gminach przekonywali Polki i Polaków do głosowania za przyjęciem konstytucji i za członkostwem Polski w Unii Europejskiej" - ma brzmieć fragment uchwały, którą ma przyjąć Rada Krajowa.

Ponadto Nowa Lewica ma zadeklarować w uchwale, że jest przeciwna zmiano, które w konstytucji zapowiada Prawo i Sprawiedliwość.

25 maja 1997 r. odbyło się referendum konstytucyjne: za głosowało 52,71 proc., przeciw 45,89 proc; frekwencja 42,86 proc. Nową Konstytucję Zgromadzenie Narodowe przyjęło 2 kwietnia; po podpisaniu jej przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego weszła w życie 17 października 1997 r.