Rada Krajowa Zielonych rekomendowała kandydatów na posłów

Współprzewodniczący Zielonych Urszula Zielińska i Przemysław Słowik, a także byli współprzewodniczący - Małgorzata Tracz i Wojciech Kubalewski znaleźli się wśród kandydatów na posłów, których w niedzielę zatwierdziła Rada Krajowa Partii Zieloni.

Rada Krajowa Zielonych debatowała w niedzielę na listą kandydatów, których to ugrupowanie wystawi w wyborach parlamentarnych. Celem Zielonych jest wystawienie kandydatów we wszystkich okręgach, niezależnie od formuły koalicyjnej, w jakiej ugrupowanie to wystartuje w jesiennych wyborach.

Rada, jak wynika z informacji PAP, zatwierdziła w niedzielę ponad trzydziestu kandydatów. Znaleźli się wśród nich m.in. obecni współprzewodniczący partii Urszula Zielińska i Przemysław Słowik, ich poprzednicy tych stanowiskach - Małgorzata Tracz i Wojciech Kubalewski, a także sekretarzyni Zielonych Magdalena Gałkiewicz oraz Klaudia Jachira, która niedawno przystąpiła do partii.

Rada Krajowa nie wypowiedziała się natomiast jeszcze w sprawie formuły startu Zielonych w wyborach, choć, jak przyznają nieoficjalnie politycy tego ugrupowania, niemal pewny jest start z list Koalicji Obywatelskiej, tak jak w 2019 roku.

Obecnie Zieloni mają czterech posłów, wchodzących w skład klubu KO. To Urszula Zielińska, Małgorzata Tracz, Klaudia Jachira i Tomasz Aniśko.