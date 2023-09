Rada Ministrów podjęła uchwałę ws. sytuacji na Lampedusie

Rada Ministrów podjęła we wtorek uchwałę w sprawie sytuacji na Lampedusie. To symbol sytuacji, która zagraża całej Europie; jedyną metodą jest realne uszczelnianie granic i podejmowanie decyzji odwożenia tych, którzy się przedostali - powiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Premier Mateusz Morawiecki wskazywał z kolei, że najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi dziś Polska, to "nie dopuścić do nielegalnej imigracji, tak jak do tej pory udało nam się to uczynić, i nie dopuścić do władzy tych, którzy chcą w Polsce nielegalnej imigracji".

Podczas oświadczenia dla prasy po posiedzeniu rządu Kaczyński wraz z Morawieckim poinformował o uchwalę przyjętej we wtorek przez rząd. "Rada Ministrów podjęła uchwałę, która odnosi się do tego wszystkiego, co wiąże się z obecną sytuacją na Lampedusie, ale ta Lampedusa jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju symbolem sytuacji, która zagraża całej Europie, w tym także Polsce" - powiedział Kaczyński.

Jak wskazał, "uchwała stwierdza, że w dokumencie, który ma być przesłany Unii Europejskiej, powinniśmy postawić sprawę w sposób następujący: po pierwsze odrzucić rezygnację z kompromisu, który został zawarty w 2018 roku, a który zakładał, że sprawa relokacji jest już sprawą niebyłą w UE". "Proszę pamiętać, że w tej chwili wraca się do czegoś, co zostało już ostatecznie postanowione" - dodał prezes PiS.

"Jedyną metodą walki z tym swego rodzaju - trzeba to tak określić - najazdem - jest rzeczywiste, realne uszczelnianie granic i podejmowanie decyzji odwożenia tych, którzy przedostali się przez granice do ich państw macierzystych, ewentualnie jakiegoś innego rozwiązania, ale zawsze związanego z pozbywaniem się ich z własnego terytorium, w tym wypadku z terytorium UE" - ocenił Kaczyński.

Dodał, że w uchwale Rada Ministrów wskazała na to, że "wszelkiego rodzaju zapowiedzi decyzji o relokacji czy 10 punktów, które ogłosiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, gdzie też tego rodzaju zapowiedź została zawarta, to w gruncie rzeczy zachęta dla przemysłu handlu ludźmi". Według prezesa PiS tego typu ewentualne decyzje odnoszące się do relokacji "są - z punktu widzenia deklarowanego celu - przeciwskuteczne". "Polska pokazuje, że można walczyć z nielegalną imigracją, ale trzeba po prostu strzec swoich granic" - podkreślił.

"Jeżeli te granice nie są strzeżone - i to wszystko jedno, czy to są granice morskie, czy też granice na lądzie - to wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją, jaka dziś ma miejsce na Lampedusie, ale która - z czasem i to niezbyt długim czasem - może okazać się czymś, co będzie występowało, i to w nieporównanie większej skali, w całej Europie" - powiedział wicepremier.

"Jeszcze raz podkreślam, że to, co robi z tej chwili Komisja Europejska, właśnie do takiej sytuacji prowadzi. I ktoś musi mieć odwagę powiedzieć to wprost, bez żadnego bawienia w różnego rodzaju dyplomatyzowanie, powiedzieć wprost, że tak w tej chwili wygląda sytuacja w Europie" - podkreślił Kaczyński.

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że poprzez przyjętą uchwałę rząd chce dać bardzo jednoznaczny sygnał Komisji Europejskiej i wszystkim siłom politycznym w kraju, w tym PO, że nie ma zgody na nielegalną imigrację. "Też chcemy wysłać wyraźny sygnał przestrogi, bo Lampedusa jest taką przestrogą. Cała Europa, cała UE może wyglądać jak Lampedusa, jeśli będziemy brnęli w te same błędy, w te schematy i mechanizmy, które KE zaproponowała" - stwierdził szef rządu.

"Nie nauczyli się na błędach z przeszłości i powrócili do tych mechanizmów, które wcześniej już na Radzie Europejskiej w czerwcu 2018 r. zostały całkowicie odrzucone. Podkreślę raz jeszcze, Rada Europejska odrzuciła mechanizm przymusowej relokacji i jakichkolwiek opłat za nieprzyjęcie nielegalnych imigrantów. Teraz KE do tego wraca" - wskazywał szef rządu.

"Doskonale pamiętam lata, kiedy przewodniczącym Rady Europejskiej był Donald Tusk. Pamiętajmy również my wszyscy, że cała polityka, błędna i szalona polityka przyjmowania nielegalnych imigrantów do Polski, do UE, (...) była wówczas realizowana pod dyktando Angeli Merkel, a sekundował jej w tym Donald Tusk" - oświadczył szef rządu.

"Odparliśmy już atak ze strony Łukaszenki i Putina, którzy zinstrumentalizowali nielegalnych imigrantów i zbudowaliśmy zaporę" - mówił premier, podkreślając, że "zapora na granicy z Białorusią chroni nas skutecznie". "Ta zapora miała nie istnieć, członkowie PO, jak pani posłanka (Iwona) Hartwich mówili: +wpuście wszystkich, którzy tam są, potem się ustali, kim oni są+. Tak mniej więcej brzmiały jej słowa" - powiedział premier. Jego zdaniem to oznacza, że prawdziwe plany PO to "realizować zalecenia, polecenia, rekomendacje KE".

Morawiecki zaznaczył, że w Polsce nie ma sytuacji, którą widać na przedmieściach i w miastach Europy Zachodniej. "W Paryżu, w Marsylii, w Sztokholmie, a Malmö, w Göteborgu i w wielu innych miastach, także zaraz za naszą zachodnią granicą, plądrowane są sklepy, płoną samochody, niszczone są szkoły, szpitale, gwałty na ulicach, rabunki, gangi narkotykowe, które tłuką się ze sobą na ulicach" - wyliczał.

Premier stwierdził, że to "właśnie polityka (Angeli) Merkel i (Donalda) Tuska doprowadziła do tego ogromnego kryzysu bezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej i to, że nie ma takiego kryzysu w zakresie bezpieczeństwa w Polsce, zawdzięczamy tylko temu, że w 2015 roku obóz Prawa i Sprawiedliwości przejął stery kraju i prowadziliśmy politykę zgoła odmienną" - powiedział.

Według premiera najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi dziś Polska, to "nie dopuścić do nielegalnej imigracji, tak jak do tej pory udało nam się to uczynić, i nie dopuścić do władzy tych, którzy chcą w Polsce nielegalnej imigracji".