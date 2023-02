Rada Naczelna PPS wezwała posłów J. Senyszyn i A. Rozenka, aby opuścili koło Lewicy Demokratycznej

Rada Naczelna PPS wezwała posłów-członków partii Joannę Senyszyn i Andrzeja Rozenka, aby opuścili koło Lewicy Demokratycznej, do którego należą bez zgody i powiadomienia władz naczelnych swojego ugrupowania. Senyszyn w rozmowie z PAP zadeklarowała, że pozostanie członkiem koła LD.

Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej negatywnie oceniło przynależność parlamentarzystów-członków PPS do koła Lewicy Demokratycznej. "Prezydium wzywa parlamentarzystów-członków PPS do opuszczenia Koła Parlamentarnego Lewicy Demokratycznej, do którego należą bez zgody i powiadomienia władz naczelnych Polskiej Partii Socjalistycznej" - napisano w uchwale.Chodzi o dwójkę posłów: Joannę Senyszyn, która jest wiceprzewodniczącą partii oraz Andrzeja Rozenka, który jest wiceprzewodniczącym Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS.

O decyzje władz partii PAP zapytał Joannę Senyszyn. "Bardzo ubolewamy, że Rada Naczelna jednym głosem przegłosowała uchwałę niekorzystną dla PPS i odebrała kołu możliwość posługiwania się nazwą PPS i symbolami PPS-u" - powiedziała. Chodzi o uchwałę PPS z lutego, która wycofała prawo do posługiwania się nazwą PPS przez koło. W wyniku czego czwórka polityków (Senyszyn i Rozenek, a także wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka i poseł Robert Kwiatkowski) utworzyła koło Lewicy Demokratycznej, a przewodniczący PPS Wojciech Konieczny został senatorem niezrzeszonym.

W ocenie Senyszyn, "jest to pierwszy przypadek chyba w historii świata, że partia nie chce mieć swojej reprezentacji parlamentarnej". "Skoro podjęła taką absolutnie niewytłumaczalną i szkodliwą dla partii decyzję, to oczywiście koło zmieniło nazwę, ale tutaj prezydium Rady Naczelnej nie ma w tej sprawie - moim zdaniem - nic do powiedzenia" - dodała.

Pytana, czy razem z Rozenkiem pozostaną posłami koła LD, odpowiedziała: "Tak, oczywiście".

Andrzej Rozenek w rozmowie z PAP przyznał, że nie zapoznał się jeszcze z treścią uchwały i nie zna podstawy prawnej, która posłużyła na jej wydanie.

W grudniu 2021 roku grupa polityków odeszła z klubu Lewicy i utworzyła koło PPS, a jego przewodniczącym został przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny. Dwójka posłów Joanna Senyszyn i Andrzej Rozenek przystąpili wówczas do partii, a Gabriela Morawska-Stanecka i Robert Kwiatkowski pozostali bezpartyjni.