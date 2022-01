Rada Naczelna PSL wybrała swoje władze. Zapowiedziano opracowanie minimum programowego dla opozycji

Zapowiedź opracowania 10 pkt. minimum programowego dla opozycji, ustanowienie roku 2022 rokiem Władysława Bartoszewskiego, wybór Naczelnego Komitetu Wykonawczego i Prezydium Rady Naczelnej, a także powołanie komisji merytorycznych - to decyzje sobotniego posiedzenia Rady Naczelnej PSL.

W sobotę w Warszawie obradowała Rada Naczelna PSL, pierwsza po grudniowym kongresie partii.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na konferencji prasowej po posiedzeniu, że Rada Naczelna podjęła jednogłośnie uchwałę o ustanowieniu roku 2022 rokiem prof. Władysława Bartoszewskiego. Ponadto, Rada zobowiązała członków Stronnictwa do organizacji wydarzeń upamiętniających i pokazujących myśli oraz działanie prof. Bartoszewskiego.

"Zrobimy wszystko, żeby to były godne obchody, polskie i międzynarodowe. To może być patron, który może być sygnałem do współpracy różnych środowisk prodemokratycznych, które myślą o przyszłości Polski" - powiedział Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem warto, by PSL wskazało kierunek tej współpracy opartej na myślach Władysława Bartoszewskiego, a nie polegającej na "ślepym wrzucaniu wszystkich do jednego worka".

Kosiniak-Kamysz przekazał, że Rada Naczelna PSL omówiła także sprawy bieżące, w szczególności Polski Ład. Jak mówił, program, który miał pomóc polskim rodzinom, stał się ich koszmarem.

Zdaniem ludowców, należy utrzymać kwotę wolną od podatku oraz emeryturę bez podatku, a "w złych i zagmatwanych obszarach" trzeba zawiesić Polski Ład. "Trzeba go wyrzucić do kosza w tym obszarze nieprzygotowanym: zmian podatkowych, rozliczeń podatkowych, uciemiężenia dla samotnych rodziców, czy przedsiębiorców" - mówił szef PSL.

"Druga kwestia to natychmiastowe wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u. To jest potrzebne, żeby firmy - szczególnie jednoosobowe działalności gospodarcze - mogły przetrwać wzrost cen energii, gazu, prądu, inflację i obciążenia podatkowe" - podkreślił Kosiniak-Kamysz. Wskazał, że trzecią propozycją PSL-u jest zawieszenie spłat do PFR.

Przewodniczący Rady Naczelnej Waldemar Pawlak poinformował o przyjęciu uchwały, mówiącej o potrzebie obniżenia cen na gaz oraz prąd, poprzez "odblokowanie szkodliwych regulacji, które blokują rozwój energetyki odnawialnej".

Przekazał, że Rada Naczelna powołała także szereg komisji merytorycznych, m.in. "Koalicję Polskich Strategii", którą pokieruje Czesław Siekierski, "Koalicję Polskiej Polityki Zagranicznej", którą pokieruje Władysław Teofil Bartoszewski, "Koalicję Polska w UE" z Krzysztofem Hetmanem na czele. Podobne grupy będą działać także w obszarach: rolnictwa, gospodarki, edukacji, sportu czy kultury.

Poseł Władysław Teofil Bartoszewski poinformował, że Rada Naczelna PSL zobowiązała Naczelny Komitet Wykonawczy Partii do opracowania 10 punktów minimum programowego dla opozycji. "Zapraszamy do współpracy wszystkie demokratyczne siły polityczne w Polsce, żebyśmy razem mogli wypracować minimum programowe, które zrealizujemy po następnych wyborach parlamentarnych" - zaapelował Bartoszewski.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że opozycja powinna szukać tego, co ją łączy. "Koniec z jakimiś kuksańcami i podkładaniem sobie nóg. Nie mamy wrogów na opozycji. Pewnie nie ze wszystkim się zgodzimy, ale wspólnym mianownikiem powinno być hasło obrazowo obejmujące to, co trzeba w Polsce zrobić: +uzdrowić Polskę, naprawić państwo+" - podkreślił szef PSL.

Na początku grudnia ub. roku kongres PSL wybrał nowe władze partii. Prezesem został ponownie Władysław Kosiniak-Kamysz, a przewodniczącym Rady Naczelnej były prezes Stronnictwa Waldemar Pawlak.

Na pierwszym po grudniowym kongresie posiedzeniu Rady Naczelnej PSL wybrano Prezydium Rady oraz zatwierdzono Naczelny Komitet Wykonawczy.

Wiceprzewodniczącymi Rady Naczelnej zostali: Zofia Szalczyk, Czesław Siekierski, Henryk Janowicz oraz Radosław Król. Na sekretarzy Rady Naczelnej wybrano Adama Nowaka oraz Miłosza Motykę. Krajowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym został Stanisław Rakoczy.

Członkami Naczelnego Komitetu Wykonawczego zostali: Adam Dziedzic, Gustaw Marek Brzezin, Adam Gawrylik, Paweł Gancarz, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Piotr Zgorzelski, Stanisław Tomczyszyn, Krzysztof Klęczar, Dariusz Klimczak, Stefan Krajewski, Marcin Oszańca, Urszula Pasławska, Krzysztof Paszyk, Jarosław Rzepa, Zbigniew Sosnowski oraz Adam Struzik.