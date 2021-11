Rada Przedsiębiorczości apeluje o odbudowę zdrowia publicznego

O modyfikację systemu ochrony zdrowia, w tym spłatę długu zdrowotnego i odbudowę zdrowia publicznego przez inwestycje w profilaktykę i wczesną diagnostykę apeluje Rada Przedsiębiorczości. Podkreśla, że w czasie pandemii COVID-19 znacząco pogorszyła się sytuacja pacjentów z chorobami przewlekłymi.

Komunikat Rady Przedsiębiorczości przekazała PAP Konfederacja Lewiatan.

Według Rady Przedsiębiorczości "pandemia COVID-19 jest potężnym wstrząsem dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i polskiego systemu opieki zdrowotnej". "Skierowanie wszystkich zasobów systemu ochrony zdrowia na walkę z pandemią spowodowało ogromny deficyt zdrowia. Zarówno druga fala zachorowań na COVID-19, jak i trzecia spowodowały, że zderzamy się z problemem chorych, u których leczenie zostało zaniechane lub odroczone" - podkreślono.

Rada Przedsiębiorczości wskazała, że w czasie pandemii znacząco pogorszyła się sytuacja pacjentów, dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym zarówno badań profilaktycznych, jak i diagnostycznych niezbędnych do podjęcia leczenia.

"Cichymi ofiarami pandemii są pacjenci niechorujący na COVID-19, ale za to cierpiący z powodu chorób przewlekłych, którzy nie rozpoczęli leczenia na czas. Zatem wciąż mamy do czynienia z narastającym długiem zdrowotnym będącym skutkiem obowiązujących ograniczeń i spowodowanych nimi opóźnień w diagnostyce i terapii. Zapewnienie dostępu do zwiększonego zapotrzebowania na świadczenia medyczne, do profilaktyki i wczesnej diagnostyki powinno być teraz priorytetem, oczywiście przy jednoczesnym utrzymaniu wydolności sytemu opieki zdrowotnej. To pozwoli przynajmniej w części spłacić dług zdrowotny oraz zapewnić zdrowie i produktywność społeczeństwa" - zaznaczono.

Dlatego Rada Przedsiębiorczości wystosowała apel o tworzenie takich rozwiązań w systemie ochrony zdrowia, które przyczynią się do odbudowy zdrowia publicznego. Wskazała m.in. na rewizję stanu dotychczas prowadzonych programów profilaktycznych i diagnostycznych oraz podjęcie działań interwencyjnych i systemowych na rzecz upowszechnienia profilaktyki, w tym profilaktyki szczepionkowej.

Przedsiębiorcy domagają się też zapewnienia dodatkowych pieniędzy, aby zwiększyć wydolność systemu i poprawić dostęp do świadczeń profilaktycznych, w tym przygotowania nowych projektów w deficytowych obszarach oraz zmodyfikowania programu profilaktycznego 40 plus o konsultacje lekarskie i dodatkowe badania takie, jak: obowiązkowy pełny profil lipidowy; badania przesiewowe - testy HBs i anty-HCV, pogłębioną diagnostykę w obszarze onkologii i kardiologii w przypadku pacjentów z grup ryzyka.

Ich zdaniem, program powinien również zostać uzupełniony o wywiad lub ankietę umożliwiającą weryfikację stanu immunizacji pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem wskazań klinicznych i ryzyka epidemiologicznego, w szczególności wynikających z wykonywanego zawodu.

Oprócz tego Rada Przedsiębiorców zaapelowała o rozszerzenie kalendarza bezpłatnych szczepień obowiązkowych i objęcie nimi również osób dorosłych szczególnie z grup ryzyka zdrowotnego i epidemiologicznego.

"Zdrowie jest czynnikiem bezpośrednio powiązanym z jakością życia społecznego i gospodarczego, a wczesne inwestowanie w opiekę zdrowotną to zdrowe społeczeństwo, to pracownicy aktywnie uczestniczący w życiu zawodowym i przyczyniający się do wzrostu PKB. Konieczne są zatem pilne inwestycje w profilaktykę i wczesną diagnostykę chorób zakaźnych i cywilizacyjnych" - podkreślili przedsiębiorcy.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Program "Profilaktyka 40 plus" Ministerstwo Zdrowia uruchomiło 1 lipca 2021 r. W ramach programu osoby od 40. roku życia mogą zostać objęte profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych m.in. morfologię krwi, stężenie cholesterolu, ocenę funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), kreatyninę i badanie ogólne moczu, a mężczyźni mogą wykonać badanie PSA (w kierunku raka prostaty).