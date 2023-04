Radio Swoboda: rosyjskie wojska nie będą w stanie skutecznie kontrolować okupowanych terenów Ukrainy

Rosyjskie wojska, w szczególności oddziały Gwardii Narodowej (Rosgwardii), nie będą w stanie ustanowić skutecznej kontroli nad okupowanymi terenami południowej i wschodniej Ukrainy - powiadomiło w czwartek Radio Swoboda, powołując się na informacje z tajnych dokumentów władz USA, które przed kilkoma tygodniami wyciekły do mediów.

W jednym z raportów amerykańskiego resortu obrony z końca lutego br. pojawiła się informacja, że w sierpniu 2022 roku na Ukrainie przebywało co najmniej 27,5 tys. wojskowych Rosgwardii. W późniejszych miesiącach te jednostki poniosły jednak duże straty, co wpłynęło na zdolności agresora do kontrolowania podbitych terytoriów - czytamy na portalu Radia Swoboda.

Jak poinformowano w niejawnym amerykańskim dokumencie, Gwardia Narodowa podjęła się licznych dodatkowych zadań związanych z utrzymaniem okupowanych obszarów za linią frontu. W ocenie Pentagonu miało to jeszcze bardziej pogłębić braki kadrowe w szeregach najeźdźców.

"Po raz kolejny przypominamy - Rosjanie tymczasowo zajęli (nasze) terytoria, lecz ich nie kontrolują. Pomimo wszelkich represji lokalni mieszkańcy nadal stawiają opór" - zaznaczył w czwartek rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych armii Ukrainy.

Dziennik "Wall Street Journal" poinformował 7 kwietnia, że ponad setka ściśle tajnych dokumentów różnych amerykańskich agencji rządowych została opublikowana w mediach społecznościowych. Niejawne materiały ukazały się m.in. na forach dyskusyjnych gry Minecraft w serwisie Discord. Dzień wcześniej dokumenty dotyczące m.in. planów wyposażenia ukraińskich batalionów na potrzeby wiosennej kontrofensywy pojawiły się na Twitterze i rosyjskich kanałach serwisu Telegram.

Materiały, których autentyczność nie została oficjalnie potwierdzona, zawierają wysoce wrażliwe dane na temat wojny na Ukrainie. Dodatkowo zamieszczone zostały też dokumenty zawierające informacje do codziennych briefingów, przeznaczone dla szefa Pentagonu Lloyda Austina i przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generała Marka Milleya. Większość z nich była oznaczona klauzulą "ściśle tajne" i prawdopodobnie pochodziła z Agencji Wywiadu Wojskowego (DIA) oraz dowództwa sił zbrojnych USA.

13 kwietnia aresztowano 21-letniego żołnierza sił powietrznych Gwardii Narodowej USA Jacka Teixeirę. Postawiono mu zarzuty karne w związku z wyciekiem w internecie ściśle tajnych danych, które docierały do co najmniej 50 osób. Pentagon ocenił postępowanie wojskowego jako "celowe przestępcze działanie".