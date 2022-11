Radny Figura: Rada Warszawy jest marginalizowana

Rada Warszawy jest coraz bardziej marginalizowana. Realne decyzje zapadają w ratuszu - powiedział PAP przewodniczący warszawskiego klubu radnych PiS Dariusz Figura podsumowując cztery lata kadencji obecnej rady.

"Jeśli chodzi o Radę Warszawy, to jest ona coraz bardziej marginalizowana. Realne decyzje zapadają w ratuszu, są ogłaszane przez pana prezydenta na konferencjach" - powiedział radny Figura. "W zasadzie nigdy ważne tematy nie są przynoszone do Rady Warszawy. Tym bardziej konsultowane z opozycją, choć mam wrażenie, że również z rządzącą koalicją" - dodał.

Podkreślił raz jeszcze, że ośrodkiem decyzyjnym jest ratusz, a Rada Warszawy jest ciałem coraz mniej znaczącym. "W zasadzie jedynym tematem, w którym można było przez te cztery lata powiedzieć, że jakiekolwiek znaczenie miała Rada Warszawy, jest temat podwyżek cen biletów" - powiedział Figura.

Zaznaczył, że padło zapewnienie ze strony klubu Koalicji Obywatelskiej, że nie zgodzi się na podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. "Mam wrażenie, że ta deklaracja jest przez pana prezydenta Trzaskowskiego na razie realizowana, bo tych podwyżek nie mamy. Ale to jest jedyny przypadek, kiedy ja sobie przypominam, że jakiekolwiek zdanie Rady Warszawy ma znaczenie" - dodał.

Zaznaczył, że jeśli chodzi o współpracę opozycji z prezydentem Trzaskowskim, to właściwie jej nie ma. Przypomniał, że było jedno, kurtuazyjne spotkanie, kiedy prezydent Trzaskowski spotkał się pierwszy raz po trzech latach z klubem opozycyjnym. "Oczywiście nic z tego spotkania nie wynikło" - dodał Figura.

"Jeśli zaś chodzi o współpracę z klubem KO, to przy tej przewadze głosów, jaką ma, to realnie rzecz biorąc, jest to dyktat KO względem opozycji. Nasze tematy nie są przyjmowane, jeżeli już coś się przedrze, to potem na sesji zaraz ten punkt jest zdejmowany" - powiedział. Podkreślił, że w Warszawie są rządy jednej partii. "Niestety to już jest 16 lat i w związku z tym poziom pewności siebie i niezważania na opinię publiczną, jest bardzo ogromny. A przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość też ma w Warszawie swoich wyborców, których problemy są kompletnie lekceważone" - dodał.

Pierwsza sesja Rady Warszawy kadencji 2018-2022 odbyła się 22 listopada 2022 roku. Na prezydenta Warszawy został wtedy zaprzysiężony Rafał Trzaskowski. Wcześniej ślubowanie złożyli radni nowej kadencji.