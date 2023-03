Radom: 37-latka karana 16 razy za jazdę bez uprawnień znów stanie przed sądem

W Radomiu do kontroli drogowej zatrzymano kierującą oplem 37-latkę, która przekroczyła prędkość o 26 km na godzinę. Okazało się, że kobieta nigdy nie zrobiła prawa jazdy, a w ciągu czterech lat policjanci przyłapali ją jeździe bez uprawnień 16 razy. Drogowa recydywistka znów stanie przed sądem.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak poinformowała w czwartek sierż. szt. Dorota Wiatr-Kurzawa z Wydziału Ruchu Drogowego z radomskiej policji, w latach 2017-2021 kobieta była karana 16 razy za kierowanie pojazdami pomimo braku uprawnień.

"Niespełna miesiąc temu 37-latce zakończył się sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Zanim znowu wsiadła za kierownicę, powinna była podejść do egzaminów, by otrzymać prawo jazdy. Jak widać nie zrobiła tego, wolała nadal łamać przepisy" - przekazała policjantka. Teraz kierująca kolejny raz odpowie za swoje lekceważące podejście do obowiązujących przepisów przed sądem.

Do końca 2021 r. kierowanie samochodem czy innym pojazdem mechanicznym bez uprawnień, jeśli kierowca nigdy wcześniej nie miał prawa jazdy, karane było mandatem w wysokości 300-500 zł. "Obecnie w takim przypadku obligatoryjnie kierowany jest wniosek o ukaranie do sądu. Dodatkowo sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów" - podkreśliła policjantka. Kierującemu bez uprawnień grozi też grzywna w wysokości co najmniej od 1,5 tys. zł.