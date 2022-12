Radom: Chora Zosia czeka na pomoc; trwa internetowa licytacja bombek, cel: leczenie i rehabilitacja

Od piątku do niedzieli potrwa internetowa licytacja ozdób świątecznych wykonanych w ramach charytatywnej akcji „Malowanie bombek - przyjaciele dzieciom". Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na rehabilitację i leczenie 10-letniej Zosi z Radomia.

Dziewczynka cierpi na rzadką neurologiczną chorobę genetyczną - leukodystrofię metachromatyczną. Rodzice Zosi robią wszystko, by choroba nie postępowała i by ich dziecko nie czuło bólu.

"Wydawało się, że Zosia urodziła się zdrowa. Tuż po urodzeniu dostała 10 punktów w skali Apgar. Dobrze się rozwijała, była zdrowym, uśmiechniętym dzieckiem, chodziła do przedszkola. Choroba uaktywniła się w piątym roku życia" - powiedziała PAP mama dziewczynki Beata Gurnik-Skórska.

Problemy zaczęły się, gdy Zosia miała około 4,5 roku. Najpierw rodzice zaobserwowali, że dziewczynka nagle zaczęła bać się schodzić po schodach. "To był moment, kiedy zaczęłam szukać przyczyny; moment, że intuicja matczyna podpowiedziała mi, że dzieje się coś niedobrego" - wyznała pani Beata. Zaczęły się wizyty u specjalistów, którzy początkowo nie potrafili postawić prawidłowej diagnozy. Potem pojawiły się problemy z prawą rączką, Zosia nie mogła malować kredkami, a następnie kłopoty z prawą nogą.

W końcu, po wielu badaniach, rodzice Zosi usłyszeli diagnozę: to leukodystrofia metachromatyczna, bardzo rzadka choroba genetyczna, na którą do tej pory nie wynaleziono lekarstwa. Występuje raz na 20 tys. urodzeń. Zosia przeszła przeszczep szpiku kostnego i dzięki temu - jak podkreśla jej mama - żyje. Choroba jednak postępuje, dziewczynka przestała chodzić i mówić, cierpi na różne schorzenia, m. in. padaczkę bezobjawową, ma wtórny niedobór odporności.

"Nie sądziłam, że ta choroba to taki przeciwnik, który zabierze mi zdrowe dziecko. Wiem, jako matka, co straciłam: możliwość usłyszenia od Zosi słowa +mamo+, czy to to, że Zosia podejdzie do mnie i sama się przytuli" - wyznała pani Beta.

Zosia komunikuje się z rodzicami poprzez obrazki, np. gdy ją coś boli, wskazuje na odpowiedni rysunek. Dziewczynka wymaga stałej opieki, rodziców wspiera w tym babcia. Zosia ma też zajęcia szkolne prowadzone w domu. "Dla nas to jest wciąż ta sama Zosia, jak przed chorobą. Ona ciągle jest tym mocno kochanym dzieckiem i cały czas jej to powtarzamy" - podkreśliła pani Beata.

Na leczenie 10-latki potrzeba mnóstwa pieniędzy. Codziennie ma kilka godzin rehabilitacji, masaże i dodatkowe zajęcia m.in. z neurologopedą. Miesięczny koszt to ok. 7 tys. zł.

Ostatnio, w celu uśmierzenia bólu, Zosia zaczęła dostawać zastrzyki z toksyny botulinowej. Leczenia tym lekiem - w przypadku choroby, na którą cierpi 10-latka - NFZ nie refunduje. Rodzice muszą za to zapłacić z własnej kieszeni, a to wydatek ok. 25 tys. zł rocznie. I to właśnie na te cele przeznaczone będą pieniądze uzyskane z internetowej aukcji ozdób świątecznych. Akcja "Malowanie bombek - przyjaciele dzieciom" jest organizowana w Radomiu od lat. Co roku przed świętami Bożego Narodzenia politycy, samorządowcy, artyści, sportowcy i społecznicy, instytucje kultury, służby mundurowe i media przygotowują na aukcję świąteczne bombki. Dochód z licytacji przeznaczany jest na leczenie dzieci.

Licytacja na rzecz Zosi potrwa do północy w niedzielę. Oferty można wpisywać pod postem danej bombki, na grupie: https://www.facebook.com/groups/licytacjabombek.