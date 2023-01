Radom: Już prawie 20 rezerwistów wstąpiło do mazowieckiej brygady WOT w ramach aktywnej rezerwy

Blisko 20 rezerwistów wstąpiło do tej pory w szeregi 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach nowej formy służby: aktywnej rezerwy – poinformował oficer prasowy 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej kpt. Dominik Pijarski.

Pierwszy nabór w ramach aktywnej rezerwy odbyły się w połowie grudnia ub. roku. Kilka dni temu szeregi służby poszerzyły się o kolejnych ochotników. Obecnie jest ich w sumie prawie 20. Do aktywnej rezerwy 6. MBOT zgłaszają się żołnierze z korpusu szeregowych, ale nie brakuje również podoficerów i oficerów.

Aktywna rezerwa to forma służby będąca dobrym rozwiązaniem dla osób, które w przeszłości były związanie z armią, a obecnie w dalszym ciągu chcą łączyć służbę z życiem prywatnym i karierą zawodową.

"Jest to służba przeznaczona dla ludzi, którzy mają mniejszą dyspozycyjność niż żołnierze obrony terytorialnej. Żeby być i wypełniać formę tej służby wystarczy nie mniej niż dwa dni na kwartał pojawić się na służbie, a po trzyletnim okresie szkolenia zaliczyć czternastodniowy poligon" - podkreślił rzecznik.

Kpt. Pijarski za przykład daje nowo wcieloną do aktywnej rezerwy panią kapral, która jest matką piętnastomiesięcznego syna, a jednocześnie słuchaczką studiów podyplomowych. "Jak nam powiedziała, służba w ramach aktywnej rezerwy pozwala jej łączyć wiele aktywności, a jednocześnie mieć możliwość spotkania ze współpracownikami, przełożonymi i poszerzania swoich kompetencji, ale również zwiększania aktywności fizycznej" - przekazał rzecznik.

Kolejne wcielenie do aktywnej rezerwy odbędzie się w lutym.

Aktywna rezerwa jest nową formą służby wojskowej. Tworzą ją osoby, które zgłosiły chęć pełnienia służby w aktywnej rezerwie, złożyły przysięgę wojskową i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55. roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski - 63. roku życia. Do tego rodzaju służby mogą być powołani żołnierze, którzy w przeszłości byli żołnierzami zawodowymi, odbyli przeszkolenie wojskowe oraz pełnili terytorialną służbę wojskową, której z różnych przyczyn nie mogli kontynuować, a w dalszym ciągu chcą służyć krajowi.

Służba w aktywnej rezerwie pełniona jest na podstawie powołania na czas nieokreślony. Żołnierz powołany w ramach aktywnej rezerwy pełni służbę raz na kwartał, przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo, przez 14 dni, co najmniej raz na 3 lata. Okres pełnienia służby może być jednak większy, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych. Służba ta może być pełniona również w trybie natychmiastowego stawiennictwa.