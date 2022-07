Radom: Parlamentarzyści PiS zachęcali gminy do udziału w programie Czyste Powietrze

W sobotę w Radomiu parlamentarzyści PiS promowali program Czyste Powietrze. Zachęcali także gminy do realizacji tego programu, by mieszkańcy mieli do niego łatwiejszy dostęp, np. przez uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Poseł Marek Suski zaznaczył, że wiele samorządów, zanim jeszcze ruszył program Czyste Powietrze starało się wprowadzać rozwiązania mające na celu dbałość o środowisko i poprawę jakości powietrza. Jako przykład Suski wskazał Radom.

Andrzej Kosztowniak, obecnie poseł, a wcześniej prezydent tego miasta, podkreślił, że czasie, kiedy PiS rządziło w Radomiu, większość budynków użyteczności publicznej przeszło szeroko pojętą termomodernizację. "To wszystko spowodowało, że te wszystkie instytucje wydatkowały mniej pieniędzy na ogrzanie obiektów, ale i tym samym staraliśmy się chronić środowisko" - zauważył Kosztowniak.

Była wiceprezydent Radomia, a obecnie posłanka Anna Kwiecień podała przykład przeprowadzonej termomodernizacji obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Tochtermana, a także miejscowych domów pomocy społecznej. "Nie było wtedy programów rządowych, ale my staraliśmy się, aby w tych budynkach było cieplej, żeby doszło do wymiany stolarki, żeby budynki wyglądały ładniej, żeby miasto piękniało" - powiedziała Kwiecień. Zaapelowała do samorządów o współpracę w ramach programu Czyste Powietrze i promowanie go wśród mieszkańców. Zwróciła się także do tych polskich samorządów, które nie zaangażowały się do tej pory w realizację programu.

"Dbałość o zdrowie mieszkańców to jest podstawowy obowiązek każdego włodarza i trudno zrozumieć, że państwo do dnia dzisiejszego nie przystąpiliście do programu, który ułatwi mieszkańcom np. wymianę tzw. kopciuchów, po to, żeby ludzie mieszkali w miastach przyjezdnych, w miastach, gdzie jest czyste powietrze" - zwróciła się do samorządowców parlamentarzystka PiS.

Wójt podradomskiego Zakrzewa Leszek Margas podkreślił, że kierowana przez niego gmina od początku funkcjonowania programu Czyste Powietrze stara się promować i ułatwiać mieszkańcom dostęp do programu.

"Jest stanowisko pracy, które w pewnym stopniu jest refundowane przez Fundusz Ochrony Środowiska(…). Dzięki temu mamy pracownika, który na co dzień śledzi zmiany, ma tę łatwość, aby pomóc mieszkańcom w przygotowaniu wniosku do programu, a także w jego rozliczeniu" - stwierdził wójt.

Celem programu "Czyste Powietrze" jest wymiana przestarzałych pieców grzewczych tzw. kopciuchów na te bardziej ekologiczne, aby ograniczyć zjawisko niskiej emisji, której efektem jest smog. Oprócz dotacji do kupna nowego pieca pieniądze można otrzymać je też na termomodernizację domów jednorodzinnych. Planowany budżet programu to ponad 100 mld zł.

Od końca stycznia br. uruchomiono trzecią edycję programu "Czyste Powietrze", która uprawnia do otrzymania nawet 69 tys. zł na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła.

W sobotę w Radomiu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa ogłosiła uruchomienie programu Czyste Powietrze Plus, na który ma być przeznaczone prawie 2 mld zł. Wskazała na istotną rolę samorządów w programie. "Tak, żeby ten program był jak najbliżej obywatela" - podkreśliła.