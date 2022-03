Radom: Pierwsze dzieci ukraińskich uchodźców trafiły do szkół

Pierwsze dzieci uchodźców z Ukrainy trafiły do szkół i przedszkoli w Radomiu. Przez najbliższe tygodnie, zanim zacznie się prawdziwa nauka, dzieci będą miały czas na przystosowanie się nowej sytuacji – powiedziała we wtorek wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.

Kalinowska zaznaczyła, że w radomskich szkołach zaczyna przybywać dzieci uchodźców z Ukrainy. "Na dzisiaj mamy 23 dzieci w szkołach podstawowych, 3 uczniów w szkołach średnich. Dwoje rodziców zdecydowało się zapisać dzieci do przedszkoli" - przekazała na wtorkowym briefingu wiceprezydent. Najwięcej, bo aż 12 ukraińskich dzieci jest obecnie zapisanych do PSP nr 19. Są w różnym wieku, więc powinny trafić do różnych klas. "Jednak zgodnie decyzją dyrekcji - i wydaje się to słuszny kierunek - te pierwsze dwa tygodnie to będzie okres bardziej adaptacyjny niż zorientowany na sferę czysto dydaktyczną" - zaznaczyła Kalinowska.

Na razie zajęcia odbywają się z nauczycielem - wolontariuszem, który mówi po ukraińsku. Wiceprezydent podkreśliła, że szkoły czekają na specustawę i możliwość zatrudnienia nauczycieli z ukraińskim dyplomem; póki co - w myśl obowiązujących przepisów - nie mogą być oni pracować w szkołach, bo ich dyplomy nie są w Polsce uznawane.

"Jeśli ustawa wejdzie w życie, to da nam możliwość zatrudniania takich osób. Mamy listę nauczycieli, którzy mają wykształcenie pedagogiczne ukraińskie. Dzisiaj najbardziej interesują nas osoby, które mówią po polsku i po ukraińsku. Obecnie bazujemy na wolontariuszach" - powiedziała wiceprezydent. Dodała, że dzieci z Ukrainy będą miały też zorganizowane kilka godzin nauki języka polskiego tygodniowo.

W Radomiu dzieci uchodźców z Ukrainy mają zapewnione bezpłatne posiłki w szkołach. Do końca roku szkolnego nie będą pobierane od nich żadne opłaty, np. za pobyt w przedszkolu.