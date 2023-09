Radom: Protest wyborczy Frysztak kontra Bąkiewicz; kandydat PiS chce wykluczenia sędziego

Kandydat PiS na posła z Radomia Robert Bąkiewicz zażądał wyłączenia sędziego, który miał rozpatrzyć protest wyborczy skierowany przeciwko niemu przez lidera listy KO Konrada Frysztaka. Bąkiewicz nie zgadza się, by orzeczenie w jego sprawie wydawał sędzia związany ze stowarzyszeniem Iustitia.

W piątek w Sądzie Okręgowym w Radomiu miał być rozstrzygnięty protest wyborczy, który Frysztak złożył w związku z wypowiedzią Bąkiewicza w jednej z radomskich rozgłośni radiowych. W trakcie wywiadu udzielonego 7 września kandydat PiS, odnosząc się do wcześniejszej debaty telewizyjnej między obydwoma politykami, stwierdził: "rozmawiałem z posłem Frysztakiem, który mówi, że polską suwerenność można sprzedać za dwie trybuny". Chodziło o dyskusję na temat stadionu w Radomiu i pieniędzy z KPO, dzięki którym można by wybudować trybuny dla kibiców.

Frysztak stanowczo podkreślił, że takie słowa nigdy nie padły z jego ust. "Kategorycznie zaprzeczam temu. Nie udzieliłem panu Robertowi Bąkiewiczowi takiej odpowiedzi. (….) To pan Robert Bąkiewicz wypowiedział te słowa 7 września w Porannej Rozmowie w Radiu Radom i przypisał ich autorstwo mnie, co jest nieprawdą" - oświadczył poseł PO. W proteście wyborczym złożonym do sądu Frysztak zażądał od Bąkiewicza przeprosin i sprostowania.

Bąkiewicz przyznał w trakcie rozprawy, że Frysztak faktycznie nie wypowiedział spornego zdania. Jednocześnie starał się jednak tłumaczyć, że jego wypowiedzi o liderze listy KO nie należy traktować dosłownie, ale w kontekście całej dyskusji dotyczącej funduszy z KPO i w odniesieniu do całej Platformy Obywatelskiej.

Bąkiewicz mówił też o swobodzie wypowiedzi i wyrażania własnych poglądów w debacie publicznej. "Jeśli w debacie publicznej nie można by było wyrażać takiej opinii, a traktować należałoby te słowa w sposób dosłowny, to znaczyłoby to tyle, że pan Frysztak z Radomia jest osobą omnipotentną, osobą, która jest w stanie podjąć decyzje takie, które pozbawiły by Polskę faktycznie suwerenności za dwie trybuny Radomiaka. No, nie żartujmy, słowa trzeba traktować w sposób poważny i wsłuchiwać się w ich kontekst" - powiedział Bąkiewicz dziennikarzom po wyjściu z sądu.

Do rozstrzygnięcia jednak w piątek nie doszło, ponieważ Bąkiewicz złożył wniosek o wyłączenie sędziego Marka Gralca. "Sędzia ten znany jest z publicznych wypowiedzi dotyczących sporu między Polską za UE i wypowiadał się także na ten temat np. poprzez apele sędziów w sprawie wykonania orzeczeń Trybunału Europejskiego i systemu powołań sędziowskich" - uzasadniał swój wniosek były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Według niego sędzia Gralec był też w sporze z rządem PiS, reprezentując m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Dlatego zdaniem kandydata na posła, "nie ma zachowanej bezstronności w prowadzonym postępowaniu" i stąd jego wniosek o wyłączenie sędziego Gralca.

Teraz wniosek trafi do przewodniczącego wydziału. O wyłączeniu sędziego rozstrzygnie sąd. Na razie termin kolejnej rozprawy nie został wyznaczony.