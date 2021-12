Radom: Przybywa koszy w kształcie serca – mieszkańcy wrzucają do nich plastikowe zakrętki

W Radomiu przybywa koszy na zakrętki od plastikowych butelek. Ostatnich osiem ustawiono w różnych punktach miasta w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zakrętek firmom recyklingowym zostaną przeznaczone na cele charytatywne.

Pojemniki w kształcie serca stanęły m.in. przed Radomskim Szpitalem Specjalistycznym, Urzędem Miejskim oraz kilkoma szkołami.

To efekt zwycięskiego projektu w ramach budżetu obywatelskiego, na który mieszkańcy Radomia chętnie głosowali. "Często słyszymy o zbiórkach plastikowych zakrętek prowadzonych z myślą np. o osobach chorych, potrzebujących pieniędzy na leczenie. Teraz kosze stoją w stałych miejscach i mieszkańcy mogą wrzucać do nich zbierane przez siebie zakrętki" - powiedział wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński.

Oprócz stałych pojemników na zakrętki w ramach projektu zakupiono także dwa kosze mobilne, które będzie można ustawiać w miejscach organizacji różnego rodzaju wydarzeń.

Specjalne pojemniki stawiają też przed swoimi siedzibami instytucje. Takim przykładem może być niebieski kosz w kształcie serca, który niedawno pojawił się przed Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu.

Policjanci z miejskiej i wojewódzkiej policji w Radomiu już dwa lata temu przeprowadzili skuteczną akcję zbiórki zakrętek; zgromadzili ich 6 ton. Zakrętki trafiły do skupu, a uzyskane pieniądze przekazano na leczenie chłopca cierpiącego na bardzo rzadką chorobę EB - pęcherzowe oddzielanie się naskórka.

Zakrętki nadają się do recyklingu, dlatego warto je zbierać, a potem wrzucić do jednego ze specjalnych koszy. Instytucje prowadzące zbiórkę sprzedają je firmom recyklingowym. Cena w skupie za zakrętki plastikowe waha się od 0,4 zł do ok. 1 zł za kg. Zdobyte ze sprzedaży pieniądze są przekazywane na cele charytatywne, np. na leczenie chorych dzieci.

Firmy zajmujące się recyklingiem przerabiają zakrętki na surowiec wtórny - granulat, a z niego z kolei można wytworzyć, np. plastikowe doniczki, pojemniki, różne opakowania czy rury PCV.