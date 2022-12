Radom: Rehabilitacja dzienna dla dzieci ma nową siedzibę

W piątek odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Zespołu Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci – działającego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Na realizację inwestycji samorząd Mazowsza przeznaczył prawie 14,5 mln zł.

Obecny na uroczystości marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik podkreślił, że od lat inwestycje w służbę zdrowia są jedną z największych i najważniejszych pozycji w budżecie województwa mazowieckiego.

"Dziś oddajemy nowoczesny, w pełni wyposażony budynek Zespołu Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci. To bardzo ważne, by najmłodsi mieszkańcy Mazowsza nie tylko otrzymywali pomoc specjalistów na najwyższym poziomie, ale także byli leczeni w jak najbardziej komfortowych warunkach, które sprzyjają szybkiemu powrotowi do zdrowia" - powiedział Struzik.

W placówce leczeni są pacjenci, począwszy od wieku niemowlęcego aż do osiągnięcia pełnoletności. Największą grupę stanowią jednak niemowlęta. Do rehabilitacji kwalifikowane są dzieci z rozmaitymi problemami neurologicznymi i neurorozwojowymi.

"Naszymi pacjentami są dzieci urodzone przedwcześnie, z obciążeniami okresu okołoporodowego, z uszkodzeniem splotu barkowego, z zespołami genetycznymi, np. zespół Downa, dzieci po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej, z wodogłowiem czy z wadami rozwojowymi ośrodkowego układu nerwowego" - poinformowała kierowniczka poradni rehabilitacyjnej dla dzieci lek. Joanna Naumowicz.

Nową siedzibą Zespołu Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci jest zmodernizowany budynek przy ul. Józefowskiej, w którym działał kiedyś radomski sanepid, zanim przeniósł się do nowego obiektu przy ul. Okulickiego. Inwestycja polegała na przebudowie budynku i dostosowaniu do potrzeb zakładu rehabilitacji dla dzieci. Prace prowadzono w latach 2021-2022. Wraz z modernizacją w budynku pojawił się nowy sprzęt, m.in. stoły rehabilitacyjne, urządzenia do elektroterapii i laseroterapii czy wanny do masażu wirowego.

Jak podkreślił wicemarszałek woj. mazowieckiego Rafał Rajkowski, nowy budynek rehabilitacji został stworzony tak, aby mali pacjenci dobrze się tu czuli.

"Powstał plac zabaw, teren wokół został zagospodarowany. Obiekt jest także dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - zauważył Rajkowski.

Prezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Bożenna Pacholczak przypomniała, że w 30-letniej historii Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci nowa placówka jest trzecią z kolei.

"Dzięki funduszom przyznanym przez samorząd województwa mazowieckiego spełnia ona teraz najwyższe standardy usług świadczonych najmłodszym pacjentom" - powiedziała prezes.

Wojewódzka Poradnia Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji Dziecięcej powstała w grudniu 1992 r. w pomieszczeniach w bloku przy ul. Mieszka I 13. Była to wówczas pierwsza jednostka świadcząca usługi medyczne będącego w budowie szpitala na radomskim Józefowie i pierwsza poradnia rehabilitacji dziecięcej w Radomiu, a druga na Mazowszu.

W marcu 1999 r. placówka została przeniesiona do nowego budynku szpitala przy ul. Aleksandrowicza 5 w Radomiu i zajęła pomieszczenia na pierwszym piętrze. Obecnie Zespół Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci tworzy dwanaścioro specjalistów, w tym lekarz pediatra, logopeda, psycholog, pedagog, siedmioro fizjoterapeutów i sekretarka medyczna.