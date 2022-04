Radom: Rozdano pieniądze w ramach programu wspierającego mazowieckich działkowców

Samorząd Mazowsza dofinansuje działalność 17 rodzinnych ogrodów działkowych w subregionie radomskim. Pieniądze zostaną przeznaczone np. na przebudowę dróg wewnętrznych, czy oświetlenie alei lampami solarnymi.

Fundusze zostały przyznane w ramach programu "Mazowsze dla działkowców 2022". Głównym celem projektu jest wsparcie projektów związanych z modernizacją infrastruktury ogrodowej.

"Ogródki działkowe to tereny rekreacji, a ten program ma zachęcić rodziny z dziećmi, ale także seniorów do aktywnego stylu życia i spędzania czasu na świeżym powietrzu w jeszcze bardziej komfortowych warunkach" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym marszałek Adam Struzik.

W ramach programu dofinansowanych zostało 101 rodzinnych ogrodów działkowych, z czego 17 - w subregionie radomskim.

Maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu to 20 tys. zł. Dotację w tej wysokości otrzymają Rodzinny Odgród Działkowy "Kamienny Potok" w gm. Kozienice - na budowę placu rekreacyjno-sportowego oraz dwa rodzinne ogrody działkowe w gm. Grójec: "Eden" - na przebudowę dróg wewnętrznych ogrodu i "Relaks" - na modernizację ogrodzenia i bram wjazdowych.

Łącznie na realizację wszystkich zadań sejmik województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 1,5 mln zł, z czego ponad 175 tys. zł w regionie radomskim.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski przyznał, że nie są to co prawda duże kwoty, ale pozwalają one na wykonanie pilnych zadań na terenie rodzinnych ogródków działkowych. "Często to montaż monitoringu, który zwiększa bezpieczeństwo wypoczywających, czy wymiana starego ogrodzenia. Małe inwestycje, ale mające duże znaczenie dla komfortu wypoczynku" - powiedział Rajkowski. Według niego program ma też zachęcać do ochrony przyrody i efektywnego wykorzystywania i zagospodarowania terenów zielonych.