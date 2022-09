Radom: Rozpoczął się festiwal "Opętani literaturą"

Do 17 września potrwa festiwal "Opętani literaturą", który w sobotę rozpoczął się w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli koło Radomia. Festiwal potrwa tydzień. Zakończy go uroczysta gala, podczas której wręczona zostanie Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza.

Organizowany po raz siódmy w Radomiu festiwal "Opętani literaturą" nieprzypadkowo rozpoczął się od spotkania z prozaikiem Andrzejem Stasiukiem, autorem nominowanym do Nagrody Literackiej Nike 2022 za "Przewóz" - powieść o wojnie oraz o przekraczaniu i zacieraniu się granic.

"W tym roku festiwal odbywa się pod hasłem +Granice+. Dlatego wielokrotnie mówić będziemy o granicach - i tych granicach dosłownych, i tych metaforycznych. Przyjrzymy się literaturze i jej sile lub też bezsilności wobec takich wydarzeń, jakie np. dzieją się obecnie na granicy z Białorusią czy na Ukrainie" - powiedział PAP Robert Utkowski z Muzeum Witolda Gombrowicza.

W programie festiwalu znajdzie się także m.in. spotkanie z laureatką ubiegłorocznej edycji Nagrody Gombrowicza i finalistką Nagrody Literackiej Nike 2021 Aleksandrą Lipczak, a jednocześnie aktywistką działającą na rzecz uchodźców, angażującą się w protesty przeciwko sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.

Festiwalowi goście skupią się również na filozoficznym rozumieniem granicy. Temu tematowi poświęcony będzie wykład prof. Zbigniewa Mikołejki "Sacrum i profanum granicy". Z kolei o granicach nudy w szkole towarzyszącej omawianiu obowiązkowych lektur mówić będzie literaturoznawczyni prof. Ewa Graczyk. "Zastanawiać będziemy się też nad granicami manipulacji w sporach, nie tylko literackich. Punktem wyjścia do tej dyskusji będzie spektakl o Dantem i Gombrowiczu" - powiedział Utkowski.

Tradycyjnie podczas festiwalu posłuchać będzie można kolejnego fragmentu powieści Gombrowicza "Opętani" - tym razem w wykonaniu Olgierda Łukaszewicza. Większość imprez festiwalowych będzie się odbywać w instytucjach kultury w Radomiu, m.in. Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum im. Jacka Malczewskiego i w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia".

Na zakończenie festiwalu, w sobotę 17 września, wręczona zostanie Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza. Przyznawana jest za debiut, rozumiany w nieco szerszym kontekście: jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim.

W tym roku w gronie nominowanych znalazł się Rafał Hetman za książkę "Izbica, Izbica" (wyd. Czarne), Robert Nowakowski za "Ojczyznę jabłek" (Wydawnictwo Literackie), Mateusz Pakuła za "Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję" (wyd. Nisza), Barbara Woźniak za "Niejedno" (wyd. Drzazgi), a Aleksandra Zbroja - za książkę "Mireczek. Patoopowieść o moim ojcu" (wyd. Agora).