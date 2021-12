Radom: Sanepid i WOT utworzyły czwarty w mieście punkt wymazowy

Nowy punt pobierania wymazów do testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 powstał w Radomiu na parkingu powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. To wspólna inicjatywa sanepidu i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Z punktu mogą skorzystać osoby skierowane przez podmioty lecznicze. Będzie również możliwość wykonania badań komercyjnych. Pobrane wymazy zostaną przekazane do badań, które wykona na miejscu laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu.

Jak poinformowała powiatowy inspektor sanitarny Lucyna Wiśniewska, namiot, w którym wykonywane są wymazy, jest na parkingu sanepidu przy Okulickiego.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Będą go obsługiwać pracownicy inspekcji sanitarnej i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Witold Bubak podkreślił, że w związku z większą w ostatnim czasie liczbą zachorowań na COVID-19 żołnierze WOT będą jeszcze mocniej wspierać lokalną społeczność w walce z koronawirusem.

"Żołnierze 6 MBOT wspólnie ze służbami medycznymi oraz mundurowymi kontynuują operację +Trwała Odporność+. Obecnie każdego dnia w zadania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się pandemii w Stałym Rejonie Odpowiedzialności zaangażowanych jest ponad 50 żołnierzy" - zaznaczył dowódca.

Powstanie kolejnego w mieście punktu wymazowego było odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców, którzy chcąc zrobić test, musieli stać w długich kolejkach. Do tej pory w Radomiu działały trzy punkty wymazowe: przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym na Józefowie oraz przy niepublicznych placówkach na ulicach Prażmowskiego 17 oraz Batorego 24.

W trakcie trzeciej fali pandemii koronawirusa żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej prowadzili już mobilny punkt wymazowy przy ulicy Lubelskiej na radomskim Sadkowie. Latem, kiedy zakażeń było zdecydowanie mnie, terytorialsi rozwiązali punkt.

Z raportu ministerstwa zdrowia wynika, że w ciągu ostatniej doby w całym regionie radomskim odnotowano znaczny wzrost stwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Poprzedniej doby było ich 280, ostatniej - 464. W ciągu ostatniej doby zmarły trzy osoby.

Autorka: Ilona Pecka

ilp/ joz/