Radom: Strażnicy miejscy uratowali kaczkę z 9 pisklętami

Strażnicy miejscy z Radomia uratowali kaczkę z 9 pisklętami, które utknęły w studzience kanalizacyjnej. Całą i zdrową kaczą rodzinę przewieziono do zbiornika wodnego przy ulicy Orzechowej – poinformowała w poniedziałek Straż Miejska w Radomiu.

W niedzielę rano dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące uwięzionych kaczek w studzience kanalizacyjnej na ulicy Mazowieckiego w Radomiu. "Nie wiadomo, kiedy i jaki sposób kaczki wpadły w studzienki, ale pewne było, że bez pomocy człowieka nie wydostaną się na zewnątrz" - podkreśliła Straż Miejska.

W nietypową akcję ratowniczą zaangażowano funkcjonariuszy Ekopatrolu, którzy otworzyli włazy kanalizacyjne. Jeden ze strażników wszedł do studzienki, dotarł do kaczej rodziny i wyciągnął ptasią mamę i jej 9 piskląt. Żadnemu z ptaków nic nie dolegało. Całą i zdrową kaczą rodzinę przewieziono do zbiornika wodnego przy ulicy Orzechowej.