Radom: W mieście powstaną dwa Branżowe Centra Umiejętności

W Radomiu powstaną dwa Branżowe Centra Umiejętności. Na ich utworzenie, w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, miasto otrzyma prawie 27 mln zł. W całym kraju na wsparcie stworzenia 120 takich centrów przeznaczono 1,4 mld zł.

Wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska poinformowała, że w konkursie ogłoszonym przez MEN miasto złożyło dwa wnioski. Oba zostały zaakceptowane. "Jedno z Branżowych Centrów Umiejętności będzie się specjalizowało w dziedzinie automatyki przemysłowej i zostanie utworzone we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU). Drugie powstanie w Zespole Szkół Budowlanych i będzie szkoliło specjalistów z zakresu prac wykończeniowych" - zapowiedziała wiceprezydent.

Radomskie projekty zakładają wykorzystanie istniejących budynków zarówno CKZiU, jak i Zespołu Szkół Budowlanych. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczeń oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Branżowe centra umiejętności (BCU) mają być nową jakością w systemie kształcenia branżowego i technicznego. Będą to rozwinięte pod względem technologicznym ośrodki wszechstronnego kształcenia i egzaminowania w poszczególnych dziedzinach, łączące potencjał przedsiębiorców, szkół i uczelni. Na wsparcie stworzenia 120 takich centrów przeznaczono 1,4 mld zł.

W ub. tygodniu na stronie MEiN podano, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, działająca na zlecenie resortu edukacji, przeprowadziła konkurs w ramach KPO na utworzenie 120 BCU, do którego zgłoszono 90 wniosków. Był to konkurs na "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)". Z komunikatu wynika, że po ocenie formalnej i merytorycznej 60 z nich przyznano dofinansowanie na łącznie blisko 700 mln zł. Resort przekazał jednocześnie, że instytucje, które nie uzyskały dofinansowania w I naborze, mogą ubiegać się ponownie o przyznanie dofinansowania w kolejnych naborach.

Z oferty BCU mają skorzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy i pracownicy branż. W każdej ze 120 dziedzin określonych na potrzeby konkursu powstać ma jedno centrum w kraju - o jego lokalizacji zdecyduje dana branża, przy czym BCU będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub przy centrach kształcenia zawodowego.

Jak podało MEiN, wśród 120 dziedzin, w których powstaną centra, znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka czy przetwórstwo spożywcze. BCU pełnić będą funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.

Przewiduje się utworzenie co najmniej 20 BCU do końca 2023 r., a kolejnych 100 do końca 2024 r. - poinformował resort edukacji i nauki.