Radziwiłł: Trzy ważne szpitale warszawskie otrzymały prawie 700 mln zł z Funduszu Medycznego

W urzędzie wojewody mazowieckiego w poniedziałek ogłoszono wyniki konkursu w ramach Funduszu Medycznego na dofinansowanie infrastruktury szpitali pediatrycznych. Wojewoda Konstanty Radziwiłł przekazał beneficjentom czeki na łączną kwotę 682 585 792 zł.

W poniedziałek wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wręczył czeki dla beneficjentów konkursu na dofinansowanie infrastruktury strategicznej. Dofinansowania otrzymały Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" - 295 311 890 zł, Instytut Matki i Dziecka - 281 182 420 zł i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - 106 091 482 zł.

"Świętujemy dzisiaj, ponieważ mamy powód do radości. Przekazujemy pieniądze z Funduszu Medycznego. W ramach tej inicjatywy do placówek medycznych trafi rocznie ponad 3 mld zł. Dzisiaj mam ogromną przyjemność ogłosić 3 placówki spośród 14 podmiotów, do których trafią pieniądze na modernizację infrastruktury pediatrycznej" - powiedział wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Wymieniając wyróżnione ośrodki, Konstanty Radziwiłł wyjaśniał potrzebę wspierania specjalistycznych placówek szpitalnych. "Nagrodzone ośrodki to Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut Matki i Dziecka oraz Szpital Kliniczny Warszawskiego UM. To placówki wpisane w sieć tych najbardziej wysoko specjalistycznych. System służby zdrowia składa się z bardzo wielu elementów, z których każdy jest ważny. Chcemy żeby wszyscy pacjenci byli leczeni na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej czyli poza szpitalem. Jest jednak pewna grupa pacjentów, która musi być leczona w szpitalach najbardziej specjalistycznych i tacy pacjenci znajdują się najczęściej wśród naszych najmłodszych obywateli. Dlatego istnienie tych szpitali jest ważne nie tylko dla warszawiaków i mieszkańców województwa. Wszyscy wiemy, że leczą się w nich mieszkańcy z najdalszych krańców Polski" - powiedział.

"Już dziś planujemy, rozbudowę szpitali i bardzo poważne ich doposażenie w nowoczesny sprzęt, który będzie działał w wielu kierunkach. Będzie budował potencjał w zakresie rozwoju psychiatrii i genetyki dziecięcej" - wyjaśnił Radziwiłł.

Przekazując symboliczne czeki wojewoda dziękował Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie za inicjatywę i utworzenie Funduszu. Podsekretarzowi stanu w ministerstwie zdrowia Maciejowi Miłkowskiemu za to, że pieniądze trafiły do warszawskich szpitali.

Środki przeznaczone na modernizację infrastruktury pediatrycznej to pula ponad 3 mld zł. Te pieniądze nie są przeznaczone na leczenie dzieci czy drogie terapie. To kwota, która pochodzi z innego subfunduszu w ramach Funduszu Medycznego.

Fundusz Medyczny powstał z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy w 2020 r. Uzbierane pieniądze są przydzielane w trzech segmentach: świadczenia na leczenie chorób rzadkich, działania profilaktyczne oraz wydatki infrastrukturalne. W całym funduszu jest wydzielonych kilka subfunduszy, które służą realizacji różnych celów.