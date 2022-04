Radziwiłł: w woj. mazowieckim wydano ponad 150 tys. numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy

W woj. mazowieckim wydano ponad 150 tys. numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. Na pomoc dla uciekinierów wojennych przekazano do tej ponad 150 mln zł – poinformował we wtorek wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Radziwiłł podkreślił, że pomoc świadczona uchodźcom z Ukrainy jest koordynowana przez rząd i reprezentujących go wojewodów. "Wydawane są gigantyczne środki finansowe. Ja już jestem po wydaniu ponad 150 mln zł" - powiedział wojewoda w TV Republika.

Wyjaśnił, że trafiły one do różnych podmiotów, które na zlecenie wojewody podejmują działania na rzecz uciekinierów wojennych na Mazowszu. "Oczywiście to pierwszy mały kroczek. Aby sprawować szeroko pojętą opiekę nad uchodźcami z Ukrainy jest wielokrotne więcej środków i one będą dalej wypłacane" - zapewnił Radziwiłł.

Poinformował, że codziennie do Warszawy przybywa od kilkuset do tysiąca osób. "Prawdopodobnie na terenie Mazowsza mamy ok. 1 mln uchodźców z Ukrainy" - ocenił.

Wyjaśnił, że uchodźcy, którzy chcą na dłużej zatrzymać się w Polsce, zaczynają procedurę od uzyskania numeru PESEL. Do tej pory w ewidencji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności zarejestrowano 150 tys. osób.

"Przyznawane są również uprawnienia do opieki zdrowotnej (...), prawo do edukacji dzieci, prawo do wsparcia rodzinnego m.in. 500 Plus, a także prawo do pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej" - wskazał.

Podkreślił, że osobom, które chcą zostać w Polsce oferowana jest pomoc. "Zapraszani są do ośrodków pobytowych przedstawiciele agencji pośrednictwa pracy oraz dużych pracodawców, którzy na miejscu oferują zatrudnienie" - wyjaśnił wojewoda.

Przekazał, że urząd wojewódzki pomaga również Ukraińcom, którzy chcą wyjechać do innych krajów. Oferuje uciekinierom m.in. transport do niektórych miejscowości w Europie.

"Przechodzimy do kolejnego etapu, w którym pomoc nie będzie wprost adresowana do konkretnych osób, które trzeba ratować, tylko będzie to wsparcie w zorganizowaniu im życia w Polsce - na jakiś czas, czy to do końca kryzysu, czy też na stałe" - powiedział.