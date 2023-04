Rafał Bochenek: sprawa rolnictwa jest dla naszego rządu priorytetem

Sprawa rolnictwa jest dla naszego rządu priorytetem, dlatego chcemy wszelkie problemy jakie się pojawiły w ostatnim czasie sprawnie rozwiązać. W najbliższych dniach, tygodniach, będą zapadały kolejne ważne decyzje, nie zostawimy rolników samych sobie - powiedział PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Bochenek pytany przez PAP o problemy rolników z związku z napływem do Polski ukraińskiego zboża zapewnił: "sprawa rolnictwa jest dla naszego rządu priorytetem". "Dlatego chcemy wszelkie problemy, jakie się pojawiły w ostatnim czasie, w związku z sytuacją geopolityczną, sprawnie rozwiązać. Jest ku temu wielka determinacja" - zapewnił.

"Prawo i Sprawiedliwość to partia polskiej wsi" - oświadczył Bochenek.

Jak dodał, "opozycja na tej trudnej sytuacji w rolnictwie chce zbijać kapitał polityczny". "Ale wierzę w to, że nie uda im się nas poróżnić" - stwierdził rzecznik PiS.

Zapowiedział, że w najbliższych dniach, tygodniach będą zapadały kolejne ważne decyzje. "Nie zostawimy rolników samych sobie" - zadeklarował.

Powołany w czwartek przez prezydenta na nowego ministra rolnictwa Robert Telus w piątek w Dorohusku spotkał się minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim. Po zakończeniu spotkania poinformował, że strona ukraińska "złożyła propozycję, aby przez pewien czas bardzo mocno ograniczyć, a na tą chwilę nawet zatrzymać całkowicie przyjazd zboża do Polski". "Chcę bardzo mocno powiedzieć: do Polski, nie mówimy o tranzycie" - mówił Telus.

Telus podkreślił, że tranzyt zboża z Ukrainy przez Polskę będzie "bardzo mocno monitorowany przez stronę zarówno polską, jak i ukraińską, aby zboże nie zostawało w Polsce".

Telus dodał, że najprawdopodobniej w przyszły piątek spotka się z Solskim, aby podpisać dokument ws. rozwiązania problemu na rynku zbóż. "Podpiszemy pewien dokument, który będzie stanowił o tym, co dziś ustanowiliśmy, co dziś ustaliliśmy. To będzie dokument, który będzie właśnie wspólnie realizowany i przez stronę ukraińską i przez stronę polską" - przekazał szef resortu rolnictwa.

Minister podkreślił, że najważniejszym celem wspólnych działań jest rozładowanie magazynów zboża.