Rafał Trzaskowski: proponujemy małe inwestycje obok was – szpitale, nowoczesne szkoły i pomoc przedsiębiorcom

Proponujemy małe inwestycje obok was. Chcemy skupić się na tym, czego wam w danym momencie potrzeba – mówił w sobotę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami Wałcza. Do priorytetów zaliczył rozwój szpitali powiatowych, nowoczesnych szkół i pomoc przedsiębiorcom.

Prezydent Trzaskowski spotkał się w sobotę z mieszkańcami Wałcza. Podkreślił, że należy skupić się m.in. na rozwoju małych miast.

"My proponujemy małe inwestycje obok was. Chcemy skupić się na tym, czego wam w danym momencie potrzeba. Nie największe lotniska na świecie, które prawdopodobnie nigdy się nie ziszczą, nie jakieś wielkie przekopy, tylko konkret" - mówił.

Zaznaczył, że PO w swoim programie przedstawia propozycje, które mogą zmienić naszą rzeczywistość. "One dotyczą służby zdrowia, polskiej edukacji, one dotyczą tego, żeby pomóc polskim przedsiębiorcom i przedsiębiorczyniom. To są proste rozwiązania, które mogą doprowadzić do tego, żeby żyło się lepiej" - powiedział Trzaskowski.

Jego zdaniem, gdyby dzisiaj pieniądze były wydawane blisko obywateli, a rząd chciał oddawać środki samorządom, "to wtedy można byłoby budować szpitale w każdym powiecie".

"To jest w naszych stu punktach, żeby w każdym powiecie było centrum zdrowia. Są takie miejsca, gdzie nie ma szpitala i trzeba jechać dziesiątki kilometrów do najbliższego miejsca, gdzie można uzyskać pomoc" - powiedział Trzaskowski.

Zwrócił też uwagę na potrzebę rozwoju nowoczesnych szkół. "Po pierwsze nauczyciele muszą więcej zarabiać. Muszą mieć czas na to, żeby spędzać go z dziećmi. Musimy się skupić na tym, co jest najważniejsze. To są dokładnie te propozycje, które są w stanie zmienić naszą rzeczywistość" - dodał.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę