Rak jelita grubego tematem Środy z Profilaktyką NFZ

Rak jelita grubego to temat kolejnej Środy z Profilaktyką, przypadającej 1 marca w ramach akcji edukacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Rak jelita grubego jest drugim, po raku płuca, nowotworem, na jaki chorują Polacy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Na nowotwór jelita grubego zapada rocznie około 18 tys. osób w Polsce. Rak jelita grubego jest drugim, po raku płuca, nowotworem wśród wszystkich zachorowań w polskiej populacji. Jest to trzeci najczęściej wykrywany nowotwór wśród kobiet i czwarty wśród mężczyzn" - podaje NFZ.

Eksperci podkreślają, że nowotwór jelita grubego jest niezwykle podstępny. Może rozwijać się bez objawów nawet przez kilka lat, dlatego ważne są badania przesiewowe i wczesne wykrycie choroby.

Populację, którą może objąć program badań przesiewowych Ministerstwa Zdrowia w kierunku raka jelita, szacuje się na ok. 8 mln Polaków. Z programu badań przesiewowych raka jelita grubego mogą skorzystać osoby w wieku 50-65 lat lub 40-49 lat, jeśli u najbliższych krewnych pacjenta rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Program przesiewowy obejmuje wykonanie kolonoskopii, w tym: pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy; usunięcie polipów wielkości do 15 mm; poddanie badaniu histopatologicznemu wszystkich wycinków i usuniętych polipów i wskazanie konkretnych zaleceń dotyczących leczenia u osób, które wykonały kolonoskopię przesiewową.

W 2023 r. na realizację programu Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy 80 mln zł.

Na kanale YouTube Akademia NFZ (https://www.youtube.com/watch?v=e4Iwvp-elUM) można zobaczyć film, w którym specjalista chirurgii ogólnej lek. Mateusz Jęckowski tłumaczy, jak rozwija się rak jelita grubego, co to są polipy i jak można je usunąć, czy wzdęcia i anemia to objawy raka jelita grubego, jakie są czynniki ryzyka rozwoju raka jelita grubego, które badanie może uratować życie, jakie są nowoczesne metody leczenia,z jak można zapobiec chorobie i dlaczego warto wykonać kolonoskopię.

W ramach cyklicznej akcji Środa z Profilaktyką Narodowy Fundusz Zdrowia zajmuje się różnymi aspektami zdrowia.

Materiały edukacyjne przygotowane w ramach akcji są dostępne bezpłatnie na kanale YouTube Akademia NFZ, Facebooku Akademia NFZ i na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/.