Ranking Perspektyw: Uniwersytet Warszawski najlepszą polską uczelnią

Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w XXIII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022. Na drugiej pozycji uplasował się Uniwersytet Jagielloński, a na trzecim miejscu – Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych wygrała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Opublikowane w środę zestawienie przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy pod nadzorem kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. Obejmuje ono cztery rankingi: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych i Ranking Kierunków Studiów.

"Najważniejszymi odbiorcami naszego rankingu są oczywiście maturzyści" - powiedział cytowany w komunikacie Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Perspektywy, twórca polskich rankingów edukacyjnych.

"Nie przypadkiem ogłaszamy go na dwa tygodnie przed rozdaniem świadectw dojrzałości: chcemy ułatwić młodym ludziom wybór kierunku studiów i uczelni. Ale Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to także swego rodzaju fotografia polskich uczelni, zrobiona pod nieprzypadkowym kątem. Fotografia, która pomaga nam określić, w jakim miejscu jesteśmy, co powinniśmy poprawić, na co zwrócić szczególną uwagę w kolejnych latach" - dodał Siwiński.

Pierwsze miejsce w Rankingu Uczelni Akademickich zajął Uniwersytet Warszawski, który wyprzedził Uniwersytet Jagielloński (który w ubiegłym roku uplasował się na pierwszej pozycji) i Politechnikę Warszawską. Na czwartym miejscu znalazły się ex aequo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kolejne miejsca zajęły: Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Łódzka.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. Ranking objął 96 szkół wyższych publicznych i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych).

Wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu znalazła się, jak w ubiegłym roku, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kolejne były SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie i Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Ranking ten obejmuje 43 niepubliczne szkoły wyższe mające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magisterskim.

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej okazała się najlepszą publiczną uczelnią zawodową. Drugie miejsce zajęły ex aequo Akademia Nauk Stosowanych w Łomży i Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Jak podkreślają organizatorzy, w rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych większą wagę niż w rankingu uczelni akademickich mają kryteria związane z praktycznym charakterem studiów prowadzonych w tych uczelniach, m.in. ekonomiczne losy absolwentów (ELA) i studia podyplomowe.

Ostatni z rankingów - Ranking Kierunków Studiów - obejmuje 73 kierunki i grupy kierunków studiów. Pierwszy raz pojawiły się w nim ratownictwo medyczne i ogrodnictwo. Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce na pierwszym miejscu jest Uniwersytet Warszawski, który prowadzi 20 takich studiów. Za nim jest Politechnika Warszawska (16 kierunków) i Uniwersytet Jagielloński (14 kierunków).

Pełne wyniki rankingu są na stronie www.ranking.perspektywy.pl.