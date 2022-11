Raport: biura zapewniające prywatność są odwiedzane przez pracowników średnio trzy razy w tygodniu

Biuro, które umożliwia efektywną pracę i zapewnia poczucie prywatności, ciszę i spokój, jest dziś odwiedzane przez pracowników częściej – średnio trzy razy w tygodniu. To o jeden dzień więcej niż w przypadku biur, które tych warunków nie gwarantują - wynika z badania "Zaprojektuj biuro przyszłości" przeprowadzonego wśród użytkowników biur przez firmy Skanska i Colliers.

Jak przekazali w komunikacie autorzy badania, jego celem było sprawdzenie, jak zmieniają się oczekiwania pracowników względem miejsca wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Chodziło o poznanie potrzeb pracowników odnośnie organizacji i wyposażenia biur, zagospodarowania przestrzeni i dostępu do infrastruktury w sąsiedztwie budynków, a także oceny warunków do pracy w domu, w odniesieniu do najpopularniejszego obecnie hybrydowego modelu pracy.

Wyniki badania pokazały, że czynnikiem, który jest w stanie zachęcić pracowników do częstszego przychodzenia do biura, jest poczucie prywatności i brak rozpraszających bodźców. Respondenci ocenili, że pozwoliłoby to na bardziej efektywną pracę. Jeśli takie warunki byłyby zapewnione w biurze, wskazali, że przychodziliby do niego o jeden dzień więcej w tygodniu. Dzięki temu spędzaliby w nim trzy z pięciu dni roboczych.

"Wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak będzie wyglądało biuro przyszłości. W obliczu ugruntowania się zmian, które przyniosła pandemia, musimy swoje wyobrażenia o idealnym biurze zdefiniować na nowo. Dla pracowników kluczowe okazało się to, czy mogą z łatwością znaleźć w nim przestrzeń, która jest odpowiednia do wykonywanego aktualnie zadania. Biuro musi łączyć przytulność, łatwość skupienia i odseparowania się od innych osób, gdy jest to potrzebne, z możliwością interakcji, pracy zespołowej, budowania relacji z pracownikami i organizacją" - oceniła cytowana w komunikacie Ewelina Kałużna, szefowa zespołu ds. strategicznego doradztwa w zakresie miejsc pracy w spółce biurowej Skanska w CEE i dyrektor zarządzająca przestrzeniami typu flex Business Link.

Zgodnie z raportem, oprócz otwartych powierzchni, pożądane są różnego rodzaju sale konferencyjne, warsztatowe, strefy do spotkań nieformalnych, miejsca do prowadzenia wideokonferencji, tak, aby każdy użytkownik mógł znaleźć miejsce pasujące do jego stylu pracy i bieżącego zadania do zrealizowania.

"Hybrydyzacja stylów pracy jest przyczyną zmian w fizycznej przestrzeni biurowej. Do biura przyjeżdżamy, aby współpracować, wchodzić w interakcje czy też angażować się w pracę warsztatową. Pracę indywidualną, wymagającą ciszy i koncentracji, chętniej wykonujemy zdalnie. Sprawiło to, że postpandemiczne biura są o wiele bardziej nastawione na wspieranie współpracy, ułatwianie spontanicznych interakcji oraz zapewnianie przestrzeni na kontakty nieformalne. Kluczowe jest także zapewnienie w biurach wielofunkcyjności i adaptowalności. Widać to w takich rozwiązaniach jak mobilne budki telefoniczne, meeting pody, zamknięte i półotwarte przestrzenie do pracy zespołowej czy przestrzenie typu agora. W parze z nimi idą coraz nowocześniejsze aplikacje do zarządzania przestrzenią, ułatwiania kontaktów, np. informujące o obecności współpracowników w biurze, oraz rozwiązania IT/AV niezbędne przy organizowaniu hybrydowych spotkań. Wszystko po to, aby przestrzeń biura mogła sprostać zmianom, nie tylko obecnym, lecz także nadchodzącym, wyłaniającym się w ramach stopniowego definiowania i dojrzewania modelu pracy hybrydowej" - powiedziała natomiast Dorota Osiecka, ekspertka ds. strategii środowiska pracy, partnerka w Colliers i dyrektorka platformy Colliers Define.

Wśród najważniejszych czynników decydujących o atrakcyjności biura znalazła się dobra lokalizacja oznaczająca przede wszystkim łatwość dojazdu. Aż 93 proc. respondentów, którzy określili swój dojazd do biura jako łatwy i wygodny, to osoby, które uznały lokalizację biura jako dobrą. Ważne, żeby biuro było dobrze skomunikowane z innymi dzielnicami czy miejscowościami, ale niekoniecznie musi być zlokalizowane w centrum miasta. To o tyle istotne, że najwięcej pracowników biurowych, bo 42 proc., jako środek transportu wybiera komunikację miejską, a tylko 4 proc. korzysta z samochodów służbowych. Z drugiej strony, 2 na 3 osoby dojeżdżające do miejsca pracy firmowym autem, wcale nie uznały, że jest to łatwy i wygodny sposób transportu.

Według raportu, wśród osób, którym droga do biura zajmuje do 30 minut, czas pracy wykonywanej z biura to średnio trzy dni w tygodniu. Pracownicy, którzy do biura jadą ponad godzinę, nie chcą w nim spędzać nawet dwóch dni. Jak wskazują autorzy, badanie pokazało również, że pracownicy chętniej wrócą do biura i będą spędzali w nim więcej czasu, jeśli w biurowcu lub jego okolicy dostępne są określone udogodnienia w tym m.in. miejsca, w których można kupić jedzenie (sklep spożywczy, kantyna w budynku, restauracja). Takiej odpowiedzi udzieliło 92 proc. badanych.

"Dostępność punktów gastronomicznych i sklepów, w których można zakupić jedzenie, okazuje się jednym z kluczowych elementów, który trzeba wziąć pod uwagę, planując siedzibę swojej firmy. Istnieje potencjał w zakresie oferowania dodatkowych udogodnień w tym aspekcie. Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że pominięcie tego obszaru bezpośrednio będzie wpływać na atrakcyjność miejsca pracy, a co za tym idzie, rzadsze pojawianie się w biurze" - oceniła Kałużna.

Wśród innych udogodnień ankietowani wymienili bliskość automatu paczkowego, rozwiązania dla rowerzystów - szatnie, natryski, parking dla rowerów, stacje naprawcze (82 proc), bliskość kawiarni (76 proc. wskazań), apteki (68 proc.) i siłowni lub klubu fitness (64 proc.)

Prawie 70 proc. respondentów stwierdziło, że ma odpowiednie warunki do efektywnej pracy z domu. Posiadanie laptopa do pracy zdalnej zadeklarował niemal każdy, 85 proc. zapewniło, że jakość ich domowego łącza internetowego jest odpowiednia. 58 proc. uznało, że ich domowe biurko nadaje się do kilkugodzinnej pracy. Jednocześnie znaczny odsetek respondentów (41 proc.) przyznało, że ma problem z oddzieleniem pracy od życia prywatnego, gdy pracują z domu.