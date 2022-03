Raport ochrony małoletnich za 2021: Fundacja Świętego Józefa KEP wydała 1 mln 300 tys. 730 zł

Fundacja Świętego Józefa KEP w roku 2021 wydała 1 mln 300 tys. 730 zł. Bezpośrednio finansowała pomoc: terapeutyczną, medyczną, edukacyjną, prawną oraz konsultacje psychiatryczne dla 25 osób na łączną kwotę 147 tys. 980 zł - wynika z raportu Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Biuro delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i Fundację Świętego Józefa KEP przekazało PAP raport za rok 2021 zatytułowany "Ochrona małoletnich i pomoc pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele w Polsce".

Prezentuje on działania systemowe, podejmowane w Kościele, by zapobiec nowym przypadkom wykorzystania seksualnego i udzielać profesjonalnej pomocy osobom zranionym. Dodatkowo zaprezentowane zostały badania statystyczne opracowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.

Wśród najważniejszych rzeczy wskazano powołanie roboczego zespołu KEP ds. kontaktu z Państwową Komisją ds. Pedofilii, ukonstytuowanie rada przy delegacie KEP oraz podjęcie przez zakony męskie współpracy z Fundacją Świętego Józefa.

Zwrócono również uwagę, że siostry zakonne włączyły się w system pomocy pokrzywdzonym.

Poinformowano, że powołana przez Episkopat Polski Fundacja Świętego Józefa w roku 2021 wydała 1 mln 300 tys. 730 zł na granty oraz działania własne. "Bezpośrednio finansowała pomoc: terapeutyczną, medyczną (leki), edukacyjną, prawną oraz konsultacje psychiatryczne dla 25 osób na łączną kwotę 147 tys. 980 zł" - wynika z raportu.

Granty Fundacji Świętego Józefa wsparły m.in. działalność Centrum Ochrony Dziecka, punkty konsultacyjne, grupy wsparcia i telefony zaufania dla osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym.

Fundacja finansowała międzynarodową konferencję "Naszą wspólną misją ochrona dzieci Bożych", którą we wrześniu 2021 r. zorganizowała Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich we współpracy z Konferencją Episkopatu Polski.

Z inicjatywy Fundacji powstał również poradnik "Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego", a we współpracy z zakonami żeńskimi - telefon zaufania "Siostry dla Sióstr".

W ramach współpracy z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin, sfinansowała studia specjalistyczne lub podyplomowe dla osób, które będą później wspierać pokrzywdzonych w diecezjalnych poradniach rodzinnych.

Powołane przez COD zespoły robocze przygotowały programy prewencyjne dla szkół katolickich, dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością, a także kurs e-learningowy dla liderów grup młodzieżowych w Kościele.

Raport prezentuje także aktualny stan liczbowy lokalnego systemu ochrony małoletnich, na który składają się delegaci, duszpasterze pokrzywdzonych, kuratorzy i koordynatorzy FSJ, powołani w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych.

"Na podstawie częściowych danych za 2021 r., w co najmniej 180 przypadkach udzielono lub sfinansowano pomoc psychologiczną, a w co najmniej 181 przypadkach - pomoc prawną, zaś duszpasterze osób pokrzywdzonych 380 razy bezpośrednio lub telefonicznie kontaktowali się z osobami pokrzywdzonymi, z czego co najmniej 42 osobom towarzyszyli regularnie" - czytamy w raporcie.

Inicjatywa "Zranieni w Kościele" w 2021 r. przeprowadziła 62 dyżury, podczas których odebrano 152 telefony. Regionalny Punkt Konsultacyjny z siedzibą w Poznaniu rozszerzył działalność o dyżury w filiach w Gnieźnie i Kaliszu (raz w miesiącu).

W raporcie zaprezentowano również wyniki kwerendy dotyczącej wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez inkardynowanych do diecezji polskich duchownych oraz profesów wieczystych męskich zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego w Polsce.

Dane zebrane przez Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i przeanalizowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC ujawniły 155 przypadków, które wpłynęły do diecezji i zakonów od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Fakt wykorzystania najczęściej zgłosiła sama osoba pokrzywdzona (45 proc.) lub jej bliscy (12 proc.). Blisko 3/4 spraw dotyczyło czynów popełnionych w okresie od 1955 do 2018 r. (114 zgłoszeń), a niemal, co piąte - czynów z ostatnich trzech lat (30 zgłoszeń). Osoby skrzywdzone w okresie małoletności to w większości ministranci (28 proc.), członkowie wspólnot lub ruchów (21 proc.), uczniowie lub uczennice oraz osoby przygotowywane do sakramentów (15 proc.) lub lektorzy (12 proc.).