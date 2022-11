Raport: w 75 proc. badanych krajów nasiliły się prześladowania lub nękanie chrześcijan

W 75 proc. badanych państw świata w ostatnich latach nasiliły się nękania lub prześladowania chrześcijan, w Afryce ich sytuacja pogorszyła się we wszystkich analizowanych krajach – to niektóre ustalenia raportu Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP).

Jak wynika ze sprawozdania, prześladowania chrześcijan na całym świecie nasilają się głównie za sprawą dżihadystów i nacjonalistów.

Najnowszy raport "Prześladowani i zapomniani?", obejmujący lata 2020-2022, informujący o rosnącej skali prześladowań chrześcijan na świecie, zaprezentowano w poniedziałek wieczorem na Jasnej Górze. Tego dnia wieża jasnogórska w ramach solidarności i łączności z prześladowanymi i dyskryminowanymi została podświetlona na czerwono. W ten sposób sanktuarium dołączyło do ogólnoświatowej kampanii "Red Week". Za cierpiących chrześcijan wierni będą modlili się wieczorem w trakcie "Apelu jasnogórskiego".

"To podświetlenie wieży ma przypominać o tym, że chrześcijanie są najbardziej na świecie prześladowaną grupą religijną" - powiedział podczas konferencji prasowej ks. Paweł Antosiak z polskiej sekcji PKWP, odpowiedzialny za przygotowaniem polskiej wersji dokumentu. "Raport (...) pokazuje bardzo smutną tendencję. W 2020 r. mówiliśmy o prześladowaniach czy dyskryminacji w 145 krajach. Dziś mówimy już niestety o 153 krajach" - dodał.

Sprawozdanie przedstawia świadectwa z pierwszej ręki, zestawienia różnych wydarzeń czy analizy dotyczące poszczególnych krajów, pokazujące, w jakim stopniu chrześcijanie są celem ataków na całym świecie. Sprawozdanie to stanowi uzupełnienie raportu Wolność Religijna na Świecie.

Według dokumentu w 75 proc. badanych krajach nasiliły się nękania lub prześladowania chrześcijan, w Afryce ich sytuacja pogorszyła się we wszystkich analizowanych państwach, co związane jest głównie z działalnością organizacji paramilitarnych, w tym dżihadystów. Według autorów raportu szczególnie trudna sytuacja chrześcijan jest w m.in. Nigerii, gdzie w ostatnim roku zabito ponad 7 tys. osób wyznających tę wiarę, a ponad 2 mln zostało zmuszonych do opuszczenia domów.

Na Bliskim Wschodzie pogłębiający się kryzys migracyjny zagraża przetrwaniu trzech najstarszych i najważniejszych społeczności chrześcijańskich - w Iraku, Syrii i Palestynie. W Syrii liczba chrześcijan spadła z 10 proc. populacji do mniej niż 2 proc. - z 1,5 miliona tuż przed rozpoczęciem wojny do około 300 tys. dzisiaj. W Iraku tempo exodusu jest nieco wolniejsze - społeczność, która przed inwazją Daesh (ISIS) w 2014 r. liczyła około 300 tys., zmniejszyła się do wiosny 2022 r. o połowę.

W Azji, zwłaszcza z Birmie, Chinach i Wietnamie, głównym zagrożeniem dla chrześcijan są państwowe autorytaryzmy - wynika z ustaleń raportu. Najgorsza pod tym względem jest sytuacja w Korei Północnej, gdzie wierzenia i praktyki religijne są rutynowo i systematycznie represjonowane.

W Indiach od stycznia 2021 r. do początku czerwca 2022 r. zanotowano 710 przypadków przemocy wymierzonej w chrześcijan, która była napędzana częściowo przez ekstremizm polityczny. Raport "Prześladowani i zapomniani?" opisuje również, że w krajach tak różnych jak Egipt i Pakistan, chrześcijańskie dziewczęta są regularnie porywane i gwałcone.

Jak mówił ks. Antosiak, autorzy raportu chcą pokazać i przypomnieć, że na świecie są ludzie, którzy cierpią za wiarę w Chrystusa, nieraz oddają za nią życie. Jednocześnie chcą im "nadać imię" - podkreślając, że są to konkretne osoby.

"Chcemy przypomnieć historię tych ludzi, pokazać, że oni są ważni, a świat często o nich milczy" - dodał duchowny, który zaapelował o wspieranie prześladowanych chrześcijan, także w modlitwie.

Tomasz Zawal z Biura PKWP w Poznaniu przypomniał podczas konferencji prasowej m.in. historię z 5 czerwca br., kiedy w kościele św. Franciszka Ksawerego w Owo w Nigerii zaatakowano wiernych, zabijając dziesiątki osób, i masakrę chrześcijan w regionie Tigraj w Etiopii, gdzie w 2020 r. na wiernych przygotowujących się do procesji spadł grad kul, a później zaatakowano ich maczetami, zabijając setki osób.

Dane zgromadzone w raporcie pochodzą m.in. z lokalnych i misyjnych struktur Kościoła. Cały raport ma niemal 200 stron, a streszczenie w wersji polskiej - 12. Można je znaleźć na stronie internetowej PKWP.

Jasna Góra będzie sercem kampanii "Red Week" w Polsce, która w wymiarze światowym potrwa do 23 listopada. Na całym świecie czerwony kolor oświetli setki katedr, kościołów, pomników i budynków publicznych. Wśród najbardziej znanych lokalizacji, jakie w ostatnich latach dołączyły do inicjatywy, są koloseum w Rzymie i figura Chrystusa w Rio de Janeiro.