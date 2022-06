Raport WEI: obrona totalna realnym wzmocnieniem komponentu wojskowego w Polsce

Obrona totalna zakłada zaangażowanie całego państwa i społeczeństwa w obronę kraju; w kontekście dzisiejszych wyzwań, dla Polski byłaby ona realnym wzmocnieniem komponentu wojskowego - wynika z raportu Warsaw Enterprise Institute.

"Jednym ze sposobów na zrównoważenie zdolności potencjalnego przeciwnika jest przyjęcie strategii obrony totalnej (ang. total force lub total defence). Zakłada ona, że do obrony suwerenności państwa angażuje się całe państwo i społeczeństwo", "obrona totalna to realne wzmocnienie komponentu wojskowego w Polsce" - czytamy w raporcie "Obrona powszechna dla Polski" opublikowanym we wtorek przez Warsaw Enterprise Institute.

Autor raportu, dr Jacek Raubo zauważył, że od rosyjskiej aneksji Krymu i agresji wobec Ukrainy w 2014 r. obserwowaliśmy zdecydowane pogorszenie środowiska bezpieczeństwa w bezpośrednim otoczeniu Polski. Inwazja rosyjska z 24 lutego br. z kolei "de facto w pełni wywróciła architekturę bezpieczeństwa europejskiego".

"Rosja nie tylko napadła na bezpośredniego sąsiada Polski, ale również w swojej retoryce wysuwa groźby wobec innych państw, także w sferze szantażu nuklearnego. Wielokrotnie w rosyjskiej propagandzie celem werbalnych ataków jest właśnie Polska i jej społeczeństwo" - czytamy w raporcie. To powoduje że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego położone w bezpośrednim otoczeniu Rosji, a szczególnie Polska i kraje nadbałtyckie powinny podejmować środki mające na celu zwiększenie odporności na potencjalną agresję.

Zdaniem autora raportu fundamentami budowy polskiej obrony totalnej w zakresie wzmocnienia komponentu wojskowego powinny być: stała budowa rezerw osobowych; modernizacja sił zbrojnych na płaszczyźnie zaawansowanych systemów uzbrojenia; zwiększenie procesów integracji oraz tworzenia platform współpracy wszystkich służb i wojska; mobilizacja służb mundurowych i wykorzystanie potencjału przemysłu, organizacji pozarządowych na potrzeby obronności.

Koncepcja ta ma stymulować myślenie obywateli o bezpieczeństwie, pozwalając na zwiększenie zdolności przetrwania jednostki. Pozwala ona także racjonalniej wydawać ograniczone środki finansowe przeznaczone na bezpieczeństwo państwa, pozwalając uzyskać efekt synergii pomiędzy rozwojem potencjału sił zbrojnych, obrony cywilnej, struktur mundurowych oraz przemysłu, usług, NGO'sów.

"Obrona totalna jako koncepcja jest formą wysoce elastyczną, możliwą do modelowania względem potrzeb danego państwa i jego specyfiki pod względem położenia, specyfiki geograficznej, ludności, ekonomii etc. Tym samym należy mówić o możliwym wprowadzeniu w życie obrony totalnej w pełni dostosowanej do Polski" - czytamy we wnioskach końcowych raportu.

Autor raportu przypomina też, że Polska w 2020 r. na bazie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) ogłosiła przyjęcie strategii obrony totalnej, określanej w warunkach polskich jako obrona powszechna. Jak czytamy w raporcie, Polska dysponuje już też znacznym obszarem doświadczeń innych podmiotów międzynarodowych, możliwym do wykorzystania w przypadku tworzenia zrębów własnej struktury obrony totalnej. Wymieniane są tu m.in. przykłady Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Szwajcarii, Litwy, Łotwy, Estonii, Singapuru czy Japonii.

"Koncepcje obrony totalnej dla Polski należy rozważać na kilku płaszczyznach (wojskowa-niewojskowa), które należy poddać koncepcyjnemu rozwojowi, żeby zostały odpowiednio osadzone w polskiej specyfice - geograficznej, społecznej, kulturowej, ekonomicznej etc." - zaznaczył Raubo. Efektywne zbudowanie obrony powszechnej na gruncie polskim dawałoby zwiększoną odporność państwa w przypadku zewnętrznej agresji, w tym działań hybrydowych - dodał.