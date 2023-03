Raport WHO: do 2050 r. prawie 2,5 mld ludzi na świecie będzie miało kłopot ze słuchem

3 marca obchodzony jest Światowy Dzień Słuchu. Według najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2050 r. prawie 2,5 mld ludzi na całym świecie będzie miało pewien stopień ubytku słuchu – podało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Nasza zdolność słyszenia jest cenna. Nieleczony ubytek słuchu może mieć niszczący wpływ na zdolność ludzi do komunikacji, nauki i zarabiania na życie. Może również wpływać na zdrowie psychiczne i ich zdolność do podtrzymywania relacji" - powiedział dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

W raporcie opublikowanym przed Światowym Dniem Słuchu podkreślono potrzebę szybkiego zwiększenia wysiłków na rzecz zapobiegania utracie słuchu i przeciwdziałania jej poprzez inwestowanie i rozszerzanie dostępu do usług w zakresie protetyki słuchu.

"Raport nakreśla skalę problemu, ale także oferuje rozwiązania w postaci interwencji opartych na dowodach, do których zachęcamy wszystkie kraje, aby włączyły je do swoich systemów opieki zdrowotnej" - podaje WHO.

Dzięki profilaktyce można utrzymać dobry słuch i zmniejszyć ryzyko jego utraty.

Więcej informacji pod adresem: https://www.who.int/news/item/02-03-2021-who-1-in-4-people-projected-to-have-hearing-problems-by-2050.