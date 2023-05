Raportowanie ESG stanie się obowiązkiem dla wielu firm

W ciągu czterech lat znacząco wzrośnie liczba przedsiębiorstw, które będą musiały przygotowywać coroczne raporty niefinansowe ESG. Jak dziś wygląda raportowanie w praktyce? Przewodnik dla firm przygotowała Polityka Insight i Fundacja Przyjazny Kraj.

Do 2027 r. liczba polskich firm, które będę musiały opracować raport ESG wzrośnie do 3500.

Raporty powinny opierać się na możliwych do weryfikacji danych liczbowych i precyzyjnych opisach.

Firmy dysponujące rzetelnie przygotowanymi raportami ESG mogą liczyć na łatwiejszy dostęp do „zielonego finansowania”.

Publiczne informowanie o wpływie danej organizacji na środowisko, sprawy społeczne i zachowanie ładu korporacyjnego – czyli raportowanie ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) – wymaga proaktywnej postawy przedsiębiorstw i wdrożenia szeregu zmian organizacyjnych oraz sprawozdawczych.

Wraz z nowymi regulacjami, krajowymi i europejskimi, raportowanie ESG stanie się elementem szerszej strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. W ciągu następnych sześciu lat raportowanie obejmie w Unii Europejskiej wszystkie duże firmy oraz wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa giełdowe.

W 2021 r. coroczne raporty niefinansowe (ESG) musiało przygotowywać w Polsce ok. 300 firm. Do 2027 r. liczba ta wzrośnie do ok. 3500 podmiotów. Jednak z powodu łańcuchów dostaw raportowanie ESG pośrednio wpłynie także na małe i średnie przedsiębiorstwa spoza giełdy oraz mikroprzedsiębiorstwa - według GUS w 2021 r. było ich ponad 2 mln. Dlatego raport przedstawia ścieżkę i oś czasu raportowania ESG dla firm różniej wielkości.

Raportowanie ESG stanie się istotne także dla przedsiębiorców

Szczególnie ważne jest zbudowanie świadomości wśród przedsiębiorców, także tych najmniejszych, że raportowanie ESG będzie niezbędne, jeśli chcą zachować pozycję w łańcuchach dostaw. Wynika to z faktu, że duże firmy, objęte obowiązkowym raportowaniem, będą wymagać również od swoich dostawców przekazywania informacji o przestrzeganiu przez nich zasad zrównoważonego rozwoju.

Mimo, że wdrożenie raportowania ESG generuje dość wysokie koszty, wymaga bowiem zebrania dużej liczby danych z wielu obszarów działalności firmy, wykonania odpowiednich obliczeń oraz ich regularnej aktualizacji, to w wielu elementach może przynieść dodatkowe korzyści.

Dzięki ESG łatwiej będzie pozyskać finansowanie na proekologiczne inwestycje

Firmy dysponujące rzetelnie przygotowanymi raportami ESG mogą np. liczyć na łatwiejszy dostęp do „zielonego finansowania” – od wskaźników niefinansowych zależne może być choćby oprocentowanie pożyczki – wynika z raportu „Raportowanie ESG w praktyce polskich przedsiębiorstw”, przygotowanego na zlecenie Fundacji Przyjazny Kraj przez Politykę Insight.

- Raportowanie ESG powinno być traktowane jako proces, a nie jako coroczny obowiązek – dobrze skonstruowany raport może być kompasem rozwoju firmy oraz listą kontrolną wszystkich obszarów jej działalności. Dane powinny być zbierane regularnie, aby uniknąć braków w końcowym raporcie. Za przygotowanie raportu powinna odpowiadać osoba lub zespół z właściwymi kompetencjami. Dodatkowo kontrolę nad całym procesem powinien sprawować wybrany członek zespołu zarządzającego firmą, np. członek zarządu - wskazuje autor raportu Ryszard Kolasiński, analityk ds. energetycznych Polityki Insight.

Wybrane wnioski i rekomendacje dobrych praktyk raportowania ESG: