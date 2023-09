Raportowanie ESG wyzwaniem dla MŚP? Banki wyciągają pomocną dłoń

Raportowanie ESG dla wielu polskich firm to już nie odległa przyszłość, ale rzeczywistość, nieodzowny element biznesowej działalności. Już wkrótce, za sprawą unijnej dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), obowiązek ten obejmie również mniejsze przedsiębiorstwa. Od 2024 r. (raportowanie w 2025 r. za 2024 r.) będzie dotyczył notowanych na giełdzie największych firm, zatrudniających ponad 500 osób, potem mniejszych, a od 2027 r. także małych i średnich.

Firmom w zakresie ekologii na ręce patrzą już wszyscy – biznes i klienci. Przedsiębiorcy, którzy nie pozostają obojętni na te kwestie, mogą zatem liczyć na potencjalną przewagę nad konkurencją.

Warto zatem z wyprzedzeniem zastanowić się nad procesami w firmie i zacząć monitorować np. ślad węglowy. Pomoże w tym nowy, bezpłatny kalkulator ING Banku Śląskiego.

W badaniu przeprowadzonym przez PwC 62 proc. ankietowanych inwestorów twierdzi, że polskie spółki nie są dobrze przygotowane do dostarczania im wymaganych informacji w zakresie ESG. Potwierdzają to również badania KPMG z których wynika, że polskie firmy, choć przygotowują już raporty poświęcone tematyce ESG, to nie są to często jeszcze raporty zrównoważonego rozwoju w rozumieniu unijnych przepisów. W tej kwestii mamy jeszcze dużo do nadrobienia. Na szczęście małe i średnie przedsiębiorstwa, choć pełnią istotną rolę w naszej gospodarce i łańcuchu dostaw, nie muszą dokonywać rewolucji z dnia na dzień. Pamiętajmy, że dojrzałe i kompleksowe raportowanie ESG jest złożone i kosztowne. Dla wielu MŚP wybór metodologii i czynników do analizy może być wyzwaniem. Dlatego w ich wypadku dobrym podejściem może być polityka małych kroków.

To, co polscy przedsiębiorcy mogą zrobić w pierwszym z tych kroków, to uświadomić sobie istotę raportowania ESG dla ich działalności. Zdać sobie sprawę z korzyści płynących z wdrażania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ich znaczenia w relacjach z partnerami biznesowymi, inwestorami czy klientami. By jednak ocenić wpływ firmy na otoczenie i określić potrzebę zmian, często trzeba go zmierzyć. Jednym z czynników, który można ująć w liczby, jest np. monitorowanie generowanego przez firmę śladu węglowego z wykorzystaniem ogólnodostępnych kalkulatorów. Jest to o tyle dzisiaj istotne, że firmom w zakresie ekologii na ręce patrzą już wszyscy – biznes i klienci.

Od transformacji energetycznej odwrotu już nie ma, a przejrzystość działań w zakresie ESG stanie się z czasem powszechnym wymogiem. Tymczasem jeszcze ciągle postrzeganie tego obowiązku skupia się raczej na wyzwaniach, jakie mogą się z nim wiązać, a nie na korzyściach dla firm.

Firmy, które nie pozostają obojętne na te kwestie, mogą zatem liczyć na potencjalną przewagę nad konkurencją. Przedsiębiorstwa martwiące się nie tylko o obroty, ale także dbające o kwestie społeczne i środowiskowe wzmacniają w ten sposób swoją markę oraz - co za tym idzie – na koniec dnia pozyskują więcej klientów.

Raportowanie ESG tak naprawdę jest często swoistą mapą rozwoju i inwestycją w przyszłość. Pomiar, znalezienie wad systemu i plan działania koniec końców mogą pozwolić firmom więcej zarabiać, a także zmniejszyć koszty operacyjne przedsiębiorstwa poprzez optymalizację zużycia energii, zużycia wody i gospodarki odpadami. ESG może również pomóc przedsiębiorcom zwiększyć ich odporność poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń.

Wraz z takimi zmianami rośnie też atrakcyjność firmy w oczach potencjalnych kandydatów do pracy. Wraz z wejściem pokolenia Z na rynek pracy coraz istotniejsze zaczynają się stawać kwestie etyczne i środowiskowe. Coraz więcej młodych ludzi aktywnych zawodowo będzie zwracać uwagę na kulturę w miejscu pracy oraz wpływ firmy na środowisko. Przedsiębiorstwa mogące się pochwalić utrzymywaniem standardów ESG będą zatem skutecznie przyciągały utalentowanych pracowników, wyznających podobne wartości.

Przedsiębiorcy nie boją się ESG

Firmy dostrzegły ogromny potencjał komunikacyjno-wizerunkowy raportowania ESG. Niestety w efekcie wiele z nich, które w swojej działalności podkreślają np. cele środowiskowe, liczą głównie na aspekt marketingowy. Zasilanie budynku fotowoltaiką czy monitoring ekologicznych wdrożeń u kontrahentów to proces bardziej czasochłonny niż zasadzenie 10 drzew w parku obok firmowego biura. W Polsce stosunkowo niewiele firm strategicznie zarządza kwestiami związanymi z ESG. Brakuje długoterminowych zobowiązań, odpowiednich polityk i procesów, struktur zarządczych i nadzorczych, odpowiedzialności na poziomie zarządu, a ostatecznie, także systemowego podejścia do zbierania i analizy danych.

Wzmocnienie pozycji w łańcuchach dostaw

Raportowanie ESG będzie również niezbędne dla zachowania pozycji w łańcuchach dostaw. Duże firmy, objęte obowiązkowym raportowaniem, będą wymagać od swoich dostawców, nawet tych mniejszych przedsiębiorstw, przekazywania informacji o przestrzeganiu przez nich zasad zrównoważonego rozwoju. Brak działań w tym zakresie może więc skutkować utratą klientów i kontrahentów, utrudnieniami w dostępie do zamówień publicznych, a nawet kłopotami z rekrutacją pracowników. Dla pokolenia Z, które już wkracza na rynek pracy, kwestie środowiskowe mają duże znaczenie.

Jeśli małe przedsiębiorstwo dostarcza jakiś półprodukt do firmy objętej dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju), to firma ta może wymagać od swojego dostawcy szczegółowych informacji o „pochodzeniu” produktu: z czego został wytworzony, z jakim śladem węglowym się to wiąże oraz czy producent stosuje zasady zrównoważonego rozwoju – co dotyczy nie tylko ekologii, ale i kultury organizacji pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa niewyrażające chęci działania w zgodzie z potrzebami środowiska i społeczeństwa mogą mieć problemy ze znalezieniem pożyczkodawców chętnych do udzielenia im funduszy na rozpoczęcie działalności. Inwestorzy są coraz bardziej świadomi wzrastających wymogów rynku dotyczących odpowiedzialności w sferze klimatycznej i społecznej. Inwestycja w biznes, który nie wyraża gotowości dbania o te kwestie, będzie zatem dużym ryzykiem dla inwestorów.

Kalkulator zmierzy ślad węglowy

Warto zatem z wyprzedzeniem zastanowić się nad procesami w firmie i zacząć monitorować np. ślad węglowy. I tu ING Bank Śląski wychodzi firmom naprzeciw z nowym narzędziem.

- Bezpłatny kalkulator śladu węglowego udostępniamy w naszym serwisie Firmove.pl, którego jednym z celów jest wspieranie przedsiębiorczości oraz podnoszenie świadomości w obszarze ESG. Kalkulator pozwala na skompletowanie i skatalogowanie danych o zużyciu energii, surowców i innych zasobów w firmie, obliczenie śladu węglowego w zakresach 1 i 2, a także ułatwia racjonalne podejmowanie decyzji oraz planowanie strategiczne, co z kolei może przełożyć się na redukcję kosztów. Może być też inspiracją dla wdrażania wielu innowacji, np. w zakresie digitalizacji procesów. Nasz kalkulator jest dostępny dla wszystkich firm, które chcą zmierzyć swoje emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2 (scope 1 i 2 zgodnie z GHG Protocol). Każda firma, która uzupełni kalkulator danymi, uzyska automatycznie wygenerowany raport (możliwy także do pobrania w formacie pdf) – mówi Ewa Łuniewska, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Raport, oprócz wyników, zawiera informacje na temat stosowanego standardu obliczeń, dźwigni redukcji śladu węglowego firmy oraz przykłady pomagające zrozumieć skalę otrzymanego wyniku. Wyliczenia są dokonywane zgodnie ze standardem GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol –standard związany z liczeniem emisji szkodliwych gazów cieplarnianych – red.) i oparte o około 500 uwzględnionych w kalkulatorze wskaźników, w tym wskaźniki emisyjności pozyskane od poszczególnych krajowych dostawców energii elektrycznej i cieplnej. Wskaźniki będą systematycznie aktualizowane dla kolejnych okresów – dodaje Ewa Łuniewska.

„Zielone finansowanie” w banku

Spektrum "zielonych narzędzi” finansowych jest coraz szersze i pokrywa wiele usług oferowanych do niedawna bez stosowania specjalistycznych kryteriów społeczno-środowiskowych. To się też jednak zmienia. Według PwC 94 proc. europejskich banków planuje w najbliższych latach uwzględniać w zarządzaniu ryzykiem kredytowym wpływ czynników ESG na procesy i profil ryzyka potencjalnego kredytobiorcy. W procesie oceny ryzyka kredytowego zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk na poziomie nieakceptowalnym może być przyczyną odmowy finansowania i to pomimo posiadania przez klienta zdolności kredytowej wynikającej z danych czysto finansowych.

Na polu ESG banki niejako występują w podwójnej roli, nie tylko oceniają działania innych, pomagają je realizować, ale i też realizują strategie w tym zakresie. W ramach działań w obszarze ESG ING oferuje produkty wspierające zrównoważony rozwój. Wśród nich możemy znaleźć np. kredyt hipoteczny na zakup domu energooszczędnego, leasing samochodów elektrycznych i wodorowych a nawet paneli fotowoltaicznych, kredyt inwestycyjny dla firm wspierających zrównoważony rozwój przy marży 0 proc. dla banku przez pierwsze 13 miesięcy finansowania czy leasing dla firm chcących rozwijać się mając na uwadze dobro środowiska.

