RARS: do Charkowa i Zaporoża dotarły pociągi z pomocą - 120 wagonów, a w nich 1500 ton żywności

Do Charkowa i Zaporoża - w transporcie zorganizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Rządową Agencję Rezerw Strategicznych – dotarł w sobotę największy z dotychczas przesłanych transportów humanitarnych: 120 wagonów, zawierających 1500 ton żywności.

"To bardzo duży transport z konkretną, niezwykle potrzebną pomocą humanitarną; to 1500 ton żywności przeznaczonej dla Ukrainy - w tym przypadku dla mieszkańców Charkowa i Zaporoża" - podkreślił w wypowiedzi dla PAP minister Michał Dworczyk, który nadzoruje działania Agencji.

Braki żywności - jak wskazał - są tam bardzo odczuwalne. "Wysłaliśmy m.in. różne dania gotowe, konserwy, makaron, masło, cukier, mleko w proszku" - podał.

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego. Od tego czasu - jak poinformował PAP prezes RARS Michał Kuczmierowski - na Ukrainę wyjechały 73 pociągi ze wsparciem z Polski i innych krajów Europy.

Głównie wysyłane są leki i żywność, które w wielu miejscach są priorytetami pomocy humanitarnej, ale również artykuły medyczno-higieniczne, namioty, łóżka, koce.

Wysyłane są także karetki, wozy strażackie, agregatory prądotwórcze, transformatory i zestawy do internetu satelitarnego.

Ostatni transport pomocowy z zasobów RARS wysłano w tym tygodniu koleją. Pociągi dotarły w sobotę na miejsce.

Prezes Kuczmierowski zaznaczył, że kolej jest obecnie najbardziej efektywnym sposobem dostarczania pomocy humanitarnej na Ukrainę.

"Trzeba pamiętać, że pomoc ofiarom agresji rosyjskiej na Ukrainę jest realizowana wielkim wysiłkiem wielu dzielnych ludzi, organizacji społecznych, przedsiębiorców, samorządów oraz administracji. Bardzo ważna jest tu współpraca i należy doceniać każdą pomoc Polaków dla Ukraińców" - podkreślił minister Dworczyk.

"Kierunki i priorytety wysyłanego wsparcia są wyznaczane w konsultacjach z przedstawicielami Rządu Ukrainy, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie" - dodał.

Rząd akcentuje, że to ważne, by pomoc odpowiadała na bieżące potrzeby, dlatego zachęca, by wspierać Ukrainę poprzez donacje finansowe.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych uruchomiła specjalne rachunki bankowe, na które można przekazywać środki pieniężne na wybrany cel. Podane są one na stronie www.rars.gov.pl.