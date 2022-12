RARS o wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego: zakupy zgodne z obowiązującymi przepisami

Dokonujemy zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochowując należytej staranności, konsultując się ze specjalistami różnych dziedzin - poinformowała w piątek Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, odnosząc się do zarzutów ws. nieprawidłowości przy tworzeniu wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych.

Oświadczenie zamieszczone na Twitterze RARS jest odpowiedzią na piątkowy artykuł "Gazety Wyborczej", którego autor zarzucił agencji nieprawidłowości przy tworzeniu wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych.

Według "Gazety Wyborczej" RARS nie ma uprawnień do stworzenia wypożyczalni, ponieważ "mimo zapowiedzi resortu zdrowia do dziś nie zmieniono prawa, w tym ustawy o rehabilitacji, tak by dać RARS odpowiednie uprawnienia".

Ponadto - zdaniem autorów artykułu - RARS zakupy robi bez przetargu, na dostawę dała oferentom zaledwie osiem dni i pominęła najważniejszych producentów sprzętu dla niepełnosprawnych a większość firm, które RARS zapytała o wózki, dotąd nimi nie handlowała.

"RARS dokonuje zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochowując należytej staranności, konsultując się ze specjalistami różnych dziedzin. Towary muszą spełniać wszystkie wymagania, posiadać stosowne certyfikaty, instrukcje i paszporty techniczne" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze RARS.

Jego autorzy dodali, że RARS dba również o długość udzielonych gwarancji i rękojmi. "Wszystkie postępowania zakupowe prowadzone są z zachowaniem przepisów ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych" - wyjaśnili.

Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych i technologii asystujących zapowiedział 4 października 2021 r. prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Kuczmierowski poinformował, że lista asortymentu, który będzie na stanie wypożyczalni, przygotowywana jest wspólnie z NFZ i PFRON. Zaznaczył, że wypożyczalnia będzie centralnie zarządzana, jeśli chodzi o serwisy i utrzymanie dostępności produktów i urządzeń wspierających rehabilitację i poruszanie się osób niepełnosprawnych.

Wyjaśnił, że osoby z niepełnosprawnościami będą mogły otrzymać z wypożyczalni dany produkt dostosowany do ich potrzeb w oparciu o sieć lekarzy, sieć PFRON i NFZ. "Pracownicy agencji wówczas prześlą już taki ostateczny produkt bezpośrednio na adres domowy osoby, która będzie tego sprzętu używać. Po okresie, który (...) będzie w danym przypadku obowiązywał, sprzęt wróci do nas, będzie poddany serwisowi, następnie będzie mogła go wypożyczyć inna osoba" - wskazał Kuczmierowski.