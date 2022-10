Ratownicy medyczni z PSP przez tydzień uczyli się od kolegów po fachu w Chicago

Ratownicy medyczni z Państwowej Straży Pożarnej i Wojskowego Instytutu Medycznego przez tydzień obserwowali pracę kolegów po fachu z Chicago Fire Department, brali też udział w ich codziennej służbie. W niedzielę mają wrócić do kraju.

Grupa sześciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i dwóch przedstawicieli Wojskowego Instytutu Medycznego przyjechała do Chicago na zaproszenie Gwardii Narodowej Illinois. Wizyta była wynikiem współpracy pomiędzy Gwardią Narodową Illinois a Komendą Główną PSP, a jej celem było zdobywanie doświadczeń klinicznych i szkoleniowych wspólnie z kolegami z Chicago Fire Department (CFD). W niedzielę delegacja wraca do kraju.

Polscy ratownicy medyczni podczas tygodniowego pobytu odwiedzili m.in. Biuro Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji miasta Chicago (Chicago's Office of Emergency Management and Communications) oraz ośrodek szkoleniowy Chicago Fire Department. Jak podkreślono na stronie Komendy Głównej PSP, wizyta w ośrodku była okazją do wymiany doświadczeń związanych z edukacją pożarniczą zarówno na poziomie rozwiązań systemowych, jak i relacji kadet - instruktor.

Polska delegacja odbyła też 12-godzinną służbę w pojazdach Chicago Fire Department. "Była to unikalna możliwość przyjrzenia się z bliska pracy chicagowskich medyków i strażaków. Poznania ich wiedzy, procedur, sprzętu i tego jak współpracują z innymi służbami i szpitalami. Wezwania, z jakimi musieli się zmierzyć nasi ratownicy medyczni to między innymi ofiara strzelaniny (4 rany postrzałowe kończyn dolnych), ofiara pobicia z utratą przytomności, miesięczne niemowlę z niewydolnością oddechową, zatrzymanie krążenia na ulicy (z powrotem spontanicznego krążenia), kilka (!) nieprzytomnych osób z zaburzeniami oddychania po przedawkowaniu heroiny lub fentanylu, ofiara przemocy seksualnej i kilkadziesiąt innych" - podano na stronie KG PSP.