Ratowniczka z Mariupola: dajcie możliwość ludności cywilnej wyjścia z Mariupola

Jeszcze są możliwości wpływu na Rosję, aby umożliwić ludności cywilnej wyjście z Mariupola; trzeba szybciej przyjmować pakiety sankcyjne. Kupujący nośniki energii z Rosji stają się wspólnikami zabójstw i przestępstw - apelowała w sobotę w Warszawie ratowniczka z Mariupola Kateryna Suchomłynowa.

Katerina Suchomłynowa ukraińska ratowniczka z Mariupola w sobotę podczas konferencji prasowej na Stadionie Narodowym z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego zwróciła uwagę, że bomby mogą wybuchać nie tylko na terytorium Ukrainy, ale także w innych miastach Europy.

"Powinniśmy się połączyć. Powinniśmy szybciej przyjmować pakiety sankcyjne. Już dzisiaj przestać kupować nośniki energii z Rosji. Bo stajemy się wspólnikami zabójstw i przestępstw, finansując Rosję, kupując od niej ropę naftową i gaz" - podkreśliła ratowniczka. Opisywała też, że była świadkiem wielu okrucieństw wojny jaką Rosja prowadzi na Ukrainie.

"Jeszcze raz zwracam się, tak mi ciężko to mówić, bo wiem co kosztuje Ukrainę każdy dzień wojny. Każdy dzień dla Mariupola. Dzisiaj w Mariupolu jest 100 tys. Ukraińców, którzy czekają na możliwość wyjścia z tego piekła, którzy już coraz ciszej, ale wołają +pomóżcie". Apeluję do całej wspólnoty międzynarodowej o wysiłek. Jeszcze są możliwości wpływu na Federację Rosyjską, aby dać możliwość ludności cywilnej by wyszła z Mariupola" - apelowała Katerina Suchomłynowa.

Na konferencji prasowej premier poinformował o zainicjowaniu billboardowej akcji specjalnej, która ma budzić sumienia. Akcja odbywa się pod hasłem "Stop Russia now".