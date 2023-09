Ratunek dla klimatu nadchodzi z Bliskiego Wschodu

COP28 w Dubaju ma być najbardziej spektakularnym szczytem klimatycznym w historii. Czy za rozmachem organizacyjnym pójdą konkretne i wiążące decyzje w sprawie klimatu? Rozmawiamy o tym z Jakubem Sławkiem, ambasadorem Polski w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zjednoczone Emiraty Arabskie są gospodarzem najbliższego Szczytu Klimatycznego ONZ COP28, który rozpocznie się 30 listopada 2023 r.

- Władze emirackie nie ukrywają, że ich planem i ambicją jest organizacja najbardziej spektakularnego szczytu w historii - mówi WNP.PL ambasador Polski w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Jakub Sławek.

ZEA to naftowa potęga. Jednak kraj ten jest też dziś jednym z najważniejszych inwestorów i graczy w dziedzinie zielonej energii i szuka partnerów do walki ze zmianami klimatycznymi.

Już 5-6 października 2023 roku odbędzie się w Katowicach konferencja PRECOP 28, która ma być polskim przygotowaniem do konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju. Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie.

Dubaj będzie gościć tegoroczny szczyt klimatyczny ONZ. To kolejne tak znaczące globalnie wydarzenie w tym miejscu - po zakończonej w ubiegłym roku światowej wystawie EXPO. Czy to oznacza, że świat dostrzegł znaczenie Bliskiego Wschodu?

- Myślę, że powinniśmy mówić o dostrzeżeniu przede wszystkim aktywności politycznej, gospodarczej, inwestycyjnej, technologicznej i klimatycznej państw Zatoki. Znaczenie regionu zawsze było duże dla społeczności międzynarodowej, ale skala aktywności, ambicji i konstruktywnych propozycji dla rozwoju i bezpieczeństwa regionu (co ma znaczenie dla partnerów światowych, w tym oczywiście dla Europy), sprawiła, że Zatoka jest dziś globalnie jednym z najważniejszych regionów.

EXPO w Dubaju rzeczywiście było bardzo ważną i udaną imprezą - mimo że musiało być organizowane jeszcze w pandemii. Wydarzenie było blisko ludzi i zostało zorganizowane dla ludzi, aby odwiedzający mogli poczuć się jego częścią. Polska znakomicie wykorzystała to wydarzenie do promocji i była jednym z bardziej kreatywnych uczestników.

Świat nie tylko dostrzega, ale aktywnie współdziała z Emiratami i regionem, czy to w wymiarze bilateralnym, czy multilateralnym, ponieważ proponowane perspektywy współpracy są bardzo obiecujące, ambitne, ale i zarazem konstruktywne, nastawione na wynik.

Jakie są główne cele prezydencji Zjednoczonych Emiratów Arabskich w kontekście szczytu klimatycznego?

- Podejście władz emirackich do COP28 to doskonałe odzwierciedlenie ambicji Emiratów w skali makro. Oczekiwaniem jest, że COP28 przyniesie konkretne i wymierne rezultaty operacyjne, które będą mierzalne w przyszłości.

COP28 w Dubaju ma być najbardziej spektakularnym szczytem klimatycznym w historii

Priorytetami COP28 są przede wszystkim przyspieszenie transformacji energetycznej i ograniczenie emisji CO2 przed 2030 r., ale także przekształcenie systemów żywnościowych i rolnych - poprzez zwiększenie inwestycji w inteligentne technologie rolnicze, lepsze wykorzystywanie zasobów wodnych, smart produkcję żywności, stawianie przyrody i ludzi w centrum działań na rzecz klimatu, m.in. poprzez ochronę najbardziej narażonych na zmiany klimatu społeczności.

Misją gospodarzy jest także organizacja najbardziej inkluzywnego COP w historii, m.in. poprzez utworzenie największego w historii programu młodzieżowych delegatów klimatycznych.

Jakie zatem są związane ze szczytem COP28 w Dubaju oczekiwania? Czym różnić się będzie dubajska odsłona konferencji od poprzednich?

- Władze emirackie i zarazem gospodarze COP28 nie ukrywają, że ich planem i ambicją stała się organizacja najbardziej spektakularnego szczytu w historii. Chcą postawić na zaangażowanie wszystkich grup społecznych w działania na rzecz klimatu, z drugiej zaś strony - stawiają na duży rozmach organizacyjny, co nie powinno nikogo dziwić, jeśli mówimy o działaniach i ambicjach Emiratów.

COP28 rozpocznie się w momencie bardzo symbolicznym dla Emiratów, ponieważ w święto narodowe, więc najpewniej inauguracja konferencji w jakiś sposób zostanie połączona z obchodami tegoż właśnie święta.

ZEA są dziś jednym z najważniejszych globalnie inwestorów i graczy w obszarze zielonej energii

Wybór na prezydenta konferencji COP28 Sultana Ahmeda al-Jabera, szefa państwowego giganta naftowego Abu Dhabi National Oil Co., też jest symboliczny. Czy państwo naftowe, należące do ścisłej czołówki producentów ropy, może mieć ambitne cele klimatyczne?

- Wbrew pozorom Emiraty, kraj produkujący obecnie ok. 3,1 mln baryłek ropy dziennie, postawiły na energie odnawialne już z początkiem lat 2000. Wówczas wielu zadawało sobie pytanie, dlaczego czołowy producent ropy naftowej inwestuje gigantyczne środki i wysiłek w odnawialną energię. Warto przypomnieć, że dwadzieścia lat temu cena energii odnawialnej była absurdalnie wysoka, a dostępne technologie były nieporównywalne do dzisiejszych możliwości.

Jaki jest efekt po 20 latach inwestycji w odnawialne źródła energii przez Emiraty? Dzisiaj kraj ten jest jednym z najważniejszych globalnie inwestorów i graczy w dziedzinie OZE. Należy tu wspomnieć o ogromnej roli MASDAR, czyli Abu Dhabi Future Energy Company czy DEWA - Dubai Electricity and Water Company.

W Emiratach już działają należące do największych na świecie elektrownie solarne - Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, które mają osiągnąć moc produkcyjną na poziomie 4000 MW. Z kolei w Abu Zabi funkcjonują trzy siłownie solarne: Shams (w języku arabskim "słońce"), Noor i Al Dhafra.

Ponadto Emiraty aktywnie inwestują w gospodarkę wodorową, tworząc już Abu Dhabi Hydrogen Alliance. Abu Zabi chce być jednym z trzech największych producentów i eksporterów czystego wodoru na świecie.

Wspomniany Abu Dhabi National Oil Company rocznie inwestuje ok. 15 mld dol. w badania nad rozwojem technologii niskoemisyjnych, inwestując w nowe źródła energii i technologie dekarbonizacji. Dzisiaj ADNOC pozyskuje 100 proc. energii dla swoich operacji z energii jądrowej i słonecznej, a dodatkowo stworzyła podmorską sieć przesyłową w regionie - w celu zastąpienia turbin gazowych i zmniejszenia emisji gazów na morzu o ponad 30 proc.

Szef ADNOC i zarazem szef COP28 dr Sultan al-Jaber jest, jak sam o sobie mówi, energy man, a nie oil man, i to dobrze obrazuje świadomy wybór do roli szefa COP28.

Dr Sultan al-Jaber jest ministrem przemysłu i zaawansowanych technologii, szefem ADNOC oraz szefem konsorcjum odnawialnych źródeł energii MASDAR. Trudno znaleźć osobę, która w energetyce byłaby bardziej kompetentna.

Zawsze przy okazji rozmów o węglowodorach i wizji przyszłości Emiratów przytaczam wypowiedź emirackiego prezydenta z roku 2018, w której podkreślił, że jeżeli właściwie zainwestuje się dzisiaj we właściwe sektory, to dzień, w którym wyeksportujemy ostatnią baryłkę ropy naftowej, będzie dniem celebracji, a nie powodem do smutku.

Czego w kwestii przeciwdziałania zmianom klimatu mogą nauczyć Zachód Emiratczycy?

- Emiratczycy są bardzo świadomi globalnych wyzwań związanych z klimatem oraz koniecznością prowadzenia pilnych działań, które równoważyłyby te zmiany. Zdają sobie sprawę, że paliwa kopalne nie mogą być przyszłością rozwoju gospodarki i stąd tak ogromne inwestycje globalne w poszukiwaniu partnerów, technologii i know-how.

Emiratczycy szukają partnerów do walki ze zmianami klimatycznymi

Emiraty inwestują w rozwój elektrowni wiatrowych na całym świecie, w tym również aktywnie w Europie, ale przede wszystkim są pionierem elektrowni solarnych. Ostatnie kilka lat to gwałtowny wzrost inwestycji i ambicji związanych z gospodarką wodorową. Skala inwestycji emirackich funduszy oraz licznych firm w OZE jest niezaprzeczalnym dowodem na świadomą politykę energetyczną z wykorzystaniem wszystkich dostępnych możliwości technologicznych.

Emiratczycy nie chcą uczyć niczego Zachodu, a raczej koncentrują się na poszukiwaniu partnerstw i rozwiązań technologicznych i finansowych do walki ze zmianami klimatycznymi, a akurat Europa jest swego rodzaju power-housem zielonych technologii.

Proszę też zauważyć, jak aktywną politykę klimatyczną Emiraty starają się prowadzić w Afryce. Kraj ogłosił właśnie zainwestowanie 4,5 mld dol. w projekty odnawialnych źródeł energii z różnymi afrykańskimi partnerami.

Szczyt klimatyczny jest zawsze wyzwaniem organizacyjnym. Często towarzyszą mu protesty i akcje aktywistów. ZEA, podobnie jak Katar przy organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej, muszą się też mierzyć z krytyką poczynań na polu praw człowieka. Czy Emiratczycy podołają temu wyzwaniu?

- EXPO w Dubaju, ale również mistrzostwa świata w Katarze, pokazały, że region świetnie radzi sobie z organizacją globalnych imprez i myślę, że i COP28 będzie przykładem wzorowej organizacji i dbałości o każdy szczegół.

Już w październiku podczas PRECOP 28 przygotujemy grunt pod negocjacje klimatyczne w Dubaju

Jak Polska może wykorzystać bliskowschodni szczyt COP28? Ubiegłoroczne EXPO było sukcesem polskiej dyplomacji; czy wykorzystamy szansę, jaką jest kolejna tak ważna konferencja w tej części świata?

- EXPO rzeczywiście było świetnie wykorzystane, chociaż pewnie jest imprezą o zupełnie innym charakterze niż COP28. Konferencja klimatyczna jest dorocznym spotkaniem polityków, inwestorów, młodzieży, firm technologicznych w sprawie, która staje się coraz bardziej krytyczna dla ludzkości.

Polska z pewnością ma swoją agendę na tę konferencję, ale wydaje mi się, że w przypadku COP powinniśmy myśleć w kategoriach globalnego porozumienia, a przede wszystkim wspólnego działania i operacyjnego wypełniania zobowiązań, jakie zostaną podjęte na COP28.

W kwestiach klimatu o sukcesie można mówić wtedy, kiedy z osiągniętego kompromisu nie wszyscy będą całkowicie zadowoleni, bo tak też pojmuję kompromis.

Już 5-6 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się PRECOP 28, konferencja przygotowująca do Szczytu Klimatycznego COP 28 w Dubaju. Z perspektywy dyplomaty: jaki przekaz powinien popłynąć ze stolicy Górnego Śląska do uczestników dubajskiego szczytu, by ich wizyta na Bliskim Wschodzie zakończyła się sukcesem?

- Wydaje się, że tym momencie najważniejsza kwestia to znalezienie globalnego porozumienia wszystkich uczestników, które rzeczywiście byłoby możliwe do zrealizowania. Warto podkreślać i mówić o specyfice europejskiej, regionalnej transformacji energetycznej, o wyzwaniach, przed którymi stoją poszczególne regiony.

Istotne jest przypominanie o just transition, co - jeśli się nie mylę - jest poniekąd spuścizną po COP24 w Katowicach i co jest podnoszone również przy okazji COP28.

Jestem też zwolennikiem wciągania partnerów z Emiratów i Zatoki w różne formaty i platformy współpracy z polskimi instytucjami, w tym również w wielce istotnym obszarze klimatu, ale i inwestycji czy technologii. Im więcej będziemy się spotykać w różnych formatach, tym większa szansa na konkretne wyniki i kooperację.