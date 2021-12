Rau: niezwykle ważny jest dialog Polski i Niemiec, także w formacie trójstronnym z USA

Jest niezwykle ważne, aby Polska i Niemcy prowadziły dialog na temat polityki bezpieczeństwa na poziomie bilateralnym, ale też w formacie trójstronnym: polsko-niemiecko-amerykańskim - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau po rozmowach z nową minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleną Baerbock.

"Polska i Niemcy są nie tylko sojusznikami w NATO, ale wzajemnie dla siebie pełnią rolę bezpośrednich źródeł bezpieczeństwa" - oświadczył Rau podczas piątkowej konferencji prasowej w Warszawie.

Odnosząc się do omawianej z minister Baerbock sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, szef polskiej dyplomacji zapewnił, że "Polska wykonuje swoje obowiązki wynikające z roli państwa strzegącego zewnętrznej granicy strefy Schengen oraz obszaru traktatowej odpowiedzialności NATO". Dodał, że rozmawiano także o "aktualnych zagrożeniach dla pokoju w Europie, zwłaszcza o niebezpiecznej sytuacji, jaka powstała u granic Ukrainy". "Dlatego jest niezwykle ważne, aby Polska i Niemcy prowadziły regularny dialog na temat polityki bezpieczeństwa na poziomie bilateralnym, zarówno politycznym, jak i eksperckim, ale także w formacie trójstronnym: polsko-niemiecko-amerykańskim" - oświadczył.

Szef MSZ wyraził zadowolenie, że "Niemcy, podobnie, jak Polska, zainteresowane są nadaniem nowej dynamiki konsultacjom w formule Trójkąta Weimarskiego". "Mam nadzieję, że wkrótce uda nam się doprowadzić do spotkania ministrów spraw zagranicznych w tym właśnie formacie, którego gospodarzem będzie Polska" - powiedział.

Rau zaznaczył, że "fundamentalną dla Polski zasadą jest demokratyczna równość państw, jedność i solidarność sojusznicza, zgodnie z którymi każde państwo członkowskie, nawet to najmniejsze wnosi wkład w bezpieczeństwo całego Sojuszu Północnoatlantyckiego". "A więc także w bezpieczeństwo zarówno Polski, jak i Niemiec" - podkreślił.

Dlatego, jak przekonywał, "NATO jest instytucyjnym przejawem wolnego świata, sojuszem, który nie tylko broni państw demokratycznych, ale także w swoich działaniach i w procesie decyzyjnym kieruje się demokratyczną zasadą równości państw, swoich członków". "Sojusz Północnoatlantycki jest zatem antytezą dla XIX-wiecznej metody uprawiania polityki międzynarodowej, w której wielkie imperia narzucają swoją wolę mniejszym i średnim państwom w oparciu o model koncertu mocarstw i arbitralnie wytyczanych ich stref wpływów" - oświadczył.

Szef polskiego MSZ wyraził przekonanie, że jego niemiecka odpowiedniczka "podziela to stanowisko, a Niemcy nigdy nie porzucą polityki promowania demokratycznego podejścia do stosunków międzynarodowych, z nich kluczową zasadą poszanowania suwerenności państw i równości, integralności terytorialnej, ze swobodą demokratycznego decydowania o własnym ustroju wewnętrznym, polityce zagranicznej, w tym oczywiście wyboru sojuszu".

Według polskiego ministra, "dotyczy to zwłaszcza państw aspirujących do członkostwa w instytucjach europejskich i transatlantyckich". "Ukraina ma pełne, suwerenne prawo, aby o członkostwo w tych organizacjach się ubiegać. Jednoznaczny głos Niemiec w tej sprawie jest szczególnie ważny zarówno ze względów moralnej odpowiedzialności, jaka ciąży na Niemczech za pokój w Europie, jak i negatywnych konsekwencji dla państw trzecich, wynikających z decyzji niemieckich władz o budowie wraz z Rosją Nord Streamu" - powiedział.

Jak zaznaczył, "Europa potrzebuje wiarygodnego odstraszeni i dlatego liczę na dobrą współpracę z panią minister (Baerbock) w jej kształtowaniu".

W tym kontekście nawiązał do przygotowań Polski do objęcia rocznego przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). "Będzie to czas szczególnie ważne dla polskiej polityki zagranicznej i bardzo liczę na współpracę z panią minister w tym właśnie czasie" - oświadczył.

Rau zwrócił uwagę, że "pojawiają się nowe pomysły na temat organizacji dialogu z Rosją, które postulują rozpoczęcie dialogu na temat nowego porządku instytucjonalnego, organizującego dialog o bezpieczeństwie w Europie".

"Polska zawsze będzie zwolennikiem dialogu. Nie tylko dlatego, że taka będzie nasza rola jako przewodniczącego OBWE, ale po prostu dlatego, że jest to przez nas preferowana metoda rozwiązywania różnic politycznych. Jednocześnie jednak mam świadomość, że to nie brak odpowiednich instytucji lub deficyt formatów jest powodem kłopotów z dialogiem i napięć między państwami. Źródła tego leżą w polityce" - przekonywał.

Szef MSZ zaznaczył, że Polska "opowiada się za przezwyciężeniem tych różnic zarówno w oparciu o istniejące rozwiązania instytucjonalne, takie jak OBWE, czy Rada Rosja-NATO".