Rau: OBWE i Polska są gotowe udzielić Czarnogórze wsparcia w reformach i akcesji do UE

OBWE jest gotowa udzielić Czarnogórze wsparcia na drodze reform; mogę również zapewnić o polskim wsparciu dla akcesji Czarnogóry do UE - powiedział szef MSZ i przewodniczący OBWE Zbigniew Rau w Podgoricy. Dodał, że z zadowoleniem przyjmuje starania władz czarnogórskich w zakresie walki z korupcją

We wtorek szef MSZ Zbigniew Rau udał się z wizytą do Podgoricy, gdzie spotkał się ze swoim czarnogórskim odpowiednikiem Ranko Krivokapicem.

"Chciałbym (...) podkreślił wspaniałe stosunki bilateralne. Nasze dwa kraje cieszą się dobrą współpracą; mamy wspólne cele strategiczne wynikające z członkostwa w NATO, mogę zapewnić Czarnogórę o wsparciu w akcesji do UE" - mówił szef MSZ podczas konferencji po spotkaniu. Zapewnił także, że OBWE, jak również Polska jest gotowa udzielić Czarnogórze "wsparcia w drodze reform".

"OBWE docenia długotrwałe stosunki z Czarnogórą, jak również Czarnogórę jako wiarygodnego partnera w regionie. Chciałbym podziękować władzom Czarnogóry za dobrą współpracę, mam nadzieję, że będziemy kontynuować wzmacnianie tego partnerstwa, szczególnie w perspektywie członkostwa Czarnogóry w Unii Europejskiej" - mówił Rau.

Jak dodał, "region OBWE w obliczu agresji Rosji na Ukrainę stoi w obliczu wyzwań w zakresie bezpieczeństwa". "OBWE zostało stworzone, by zapobiegać wojnom i konfrontacjom. Moim przekonaniem jest to, że powinniśmy zwrócić się do pierwotnego celu OBWE. Jestem wdzięczny naszym czarnogórskim partnerom za mocne stanowisko w sprawie wartości, które ukształtowały naszą organizację" - podkreślił.

Rau wyraził również zadowolenie ze starań władz Czarnogóry w walce z korupcją. "Chciałbym, aby to wszystko doprowadziło do powstania żywotnego i pozbawionego korupcji społeczeństwa, co jest niezwykle ważne w drodze do Unii Europejskiej" - zaznaczył.