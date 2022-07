Rau: ratyfikacja akcesji Finlandii do NATO to zapewne kwestia tygodni

Zapewniłem prezydenta Finlandii Sauliego Niinisto, że istnieje zgoda ponad podziałami co do tego, że należy najszybciej doprowadzić do akcesji Finlandii do NATO; ratyfikacja to zapewne kwestia tygodni - powiedział w piątek w Helsinkach szef MSZ Zbigniew Rau.

Przywódcy państw NATO w czwartek w Madrycie postanowili wyraźnie wzmocnić wschodnią flankę Sojuszu oraz zaprosić Szwecję i Finlandię do wstąpienia w jego szeregi. Szefowie państw i rządów przyjęli także nową koncepcję strategiczną. W deklaracji końcowej przywódcy uznali m.in., że Rosja jest największym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności na obszarze euroatlantyckim.

We wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że Turcja zgodziła się poprzeć członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO w zamian za obietnicę wsparcia w walce z kurdyjską organizacją terrorystyczną PKK. Dodał, że Turcja, Finlandia i Szwecja podpisały memorandum, które odpowiada na obawy Turcji, w tym te związane z eksportem broni i zwalczaniem terroryzmu.

Szef MSZ w piątek podczas wizyty w Finlandii rozmawiał z prezydentem tego kraju Saulim Niinisto, z ministrem spraw zagranicznych Pekką Haavisto oraz ministrem ds. europejskich i aktywów państwowych Tytti Tuppurainen.

Rau poinformował dziennikarzy, że odbył dobrą rozmowę z prezydentem Finlandii, który - jak mówił - "prezentuje pragmatyczną linię". Według szefa MSZ, prezydenta Niinisto interesowały przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa i dalszy proces sprowadzający się do ratyfikacji akcesji Finlandii do NATO.

"Zapewniłem pana prezydenta, że istnieje zgoda ponad podziałami, co do tego, że należy do ratyfikacji doprowadzić jak najszybciej" - przekazał Rau.

"Stwierdziłem także, że tak jak do tej pory staraliśmy się być użyteczni, jeśli chodzi o nasze zabiegi dyplomatyczne, żeby ta kontrowersja z Turcją miała jak najkrótszy przebieg i jak najłagodniejszy charakter" - dodał szef polskiej dyplomacji.

Na pytanie, czy ratyfikacja to kwestia tygodni czy miesięcy, odparł, że "trudno mówić o miesiącach". "Ja bym się trzymał dużo bardziej tego krótszego okresu. (...) Tygodni zapewne" - dodał minister.

Rau podkreślił jednocześnie, że nastroje Finów po szczycie NATO są pozytywne. "Czuje się tu nowe otwarcie" - zaznaczył szef MSZ.

Jak relacjonował, prowadził z fińskimi politykami bardzo rzeczowe i konstruktywne rozmowy dotyczące "spraw wspólnych". "Ale czuło się we wszystkich tych rozmowach, że to jest nowe otwarcie w ich polityce zagranicznej, w ich polityce bezpieczeństwa" - powtórzył minister.

Dodał, że z szefem fińskiej dyplomacji rozmawiał m.in. o pomocy dla Ukrainy oraz "zmianach konstelacji bezpieczeństwa najpierw po agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie, a teraz - zmieniającej się sytuacji w rejonie Morza Bałtyckiego, za bezpieczeństwo którego wspólnie czujemy się odpowiedzialni".

Centrum Informacyjne Sejmu przekazało PAP, że w przypadku przyjmowania nowych państw do NATO powstaje protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego ws. akcesji nowych państw. Od strony formalnej protokół taki jest umową, która dotyczy układów wojskowych.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP, w takim przypadku ratyfikacja umowy międzynarodowej wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie. Zwyczajowo projektu stawy w tym zakresie wnosi do Sejmu Rada Ministrów, a w pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Spraw Zagranicznych. Do I czytania takie projekty trafiały dotąd do wspólnego rozpatrzenia przez komisje: Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych.

Jak zaznaczyło CIS istotą procedowanego w Sejmie projektu ustawy jest upoważnienie Prezydenta RP do ratyfikacji protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego. Ustawa taka jest uchwalana zwykłą większością głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów (zgodnie ze zwykłą zasadą wynikającą z art. 120 Konstytucji RP). Następnie ustawa trafia pod obrady Senatu oraz do podpisu Prezydenta RP.

Sejm zajmie się projektem niezwłocznie po jego przedłożeniu przez Radę Ministrów.