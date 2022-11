Rau: szczyt OBWE będzie zakończeniem tego najtrudniejszego roku w historii organizacji

Szczyt OBWE będzie zakończeniem tego najtrudniejszego roku w historii organizacji - powiedział w środę minister spraw zagranicznych i obecny szef OBWE Zbigniew Rau. Posiedzenie Rady Ministerialnej OBWE rozpocznie się w czwartek w Łodzi i potrwa dwa dni.

"Szczyt OBWE będzie zakończeniem tego najtrudniejszego roku w historii organizacji. Ten rok był tak trudny, dlatego że nie udało się zapewnić konsensusu wśród państw uczestniczących. Konsensusu nie uzyskaliśmy, bo jedno z tych państw - Rosja - dopuszczając się agresji przeciwko Ukrainie, jednocześnie postanowiła sparaliżować istotę, a właściwie większą część organizacji" - podkreślił minister Rau.

Według Raua, najważniejszym punktem programu szczytu OBWE ma być przede wszystkim reakcja na agresję rosyjską na Ukrainę oraz przyszłość OBWE w obecnej sytuacji.

"Narzędzia, które OBWE mogła wykorzystać (aby pomóc Ukrainie - PAP), musiały zostać zarzucone. Po to, by one dalej funkcjonowały konieczna była zgoda wszystkich państw uczestniczących, w tym Rosji. Natomiast polskie przewodnictwo podjęło decyzję wprowadzenia innych rozwiązań, niejako zastępczych, które takiej zgody nie wymagały; łącznie z naszą obecnością w Ukrainie, a także tzw. mechanizmu moskiewskiego, którego celem jest badanie przestrzegania - a w tej sytuacji gwałcenia praw człowieka - bez zgody państwa zainteresowanego" - zaznaczył minister.

Jak dodał, o szczegółach rozwiązań wprowadzonych przez OBWE w związku z sytuacją w Ukrainie, będzie mówił podczas obrad szczytu.

MSZ podał, że do Łodzi przyjedzie na dwudniowe posiedzenie 200 delegatów ZPE OBWE z 52 krajów z całego świata. Podczas spotkania odbędzie się symboliczne przekazanie przewodnictwa w OBWE przez Polskę ministrowi spraw zagranicznych Macedonii Północnej Bujarowi Osmaniemu, która będzie przewodniczyć OBWE w roku 2023 r.

Polska odmówiła wydania wiz członkom rosyjskiej delegacji OBWE; kraj ten ma reprezentować na szczycie stały przedstawiciel Rosji przy OBWE Aleksander Łukaszewicz; na takim samym szczeblu ma być reprezentowana Białoruś, którą pierwotnie miał reprezentować szef białoruskiego MSZ Uładzimir Makiej. W sobotę jednak okazało się, że minister nagle zmarł.

Jeszcze w środę szefowie polskiego i tureckiego MSZ: Zbigniew Rau i Mevlut Cavusoglu oraz konsul Honorowy Ryszard Marcinkowski otworzą Honorowy Konsulat Republiki Turcji w Łodzi. Tego samego dnia po południu zaplanowano sesję konferencji społeczeństwa obywatelskiego (Civic Solidarity Platform), a wieczorem - roboczą kolację ministrów.